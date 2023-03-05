Wie werde ich Schiri?
So wirst du Schiri
Um Schiri zu werden, musst Du mindestens 12 Jahre, in einigen Landesverbänden auch 14 Jahre alt sein und erfolgreich einen Neulingslehrgang absolvieren. Du solltest möglichst auch gerne Sport treiben. Zu einem Schiri-Neulingslehrgang anmelden kannst Du dich bei deinem Landesverband oder in deiner Region. Nutze jetzt das bundesweite Anmeldefenster und melde Dich hier für einen Lehrgang in deiner Nähe an. Wir beantworten für Dich die wichtigsten Fragen.
Der Lehrgang beinhaltet alle wichtigen Fußballregeln. In mehreren Einheiten wird praxisnah theoretisches Wissen vermittelt. Du wirst in die Lage versetzt, ein Spiel zu leiten. Mit großer Methodenvielfalt erlernst Du nicht nur die Fußballregeln, sondern wendest sie auch schon an. Den Abschluss des Lehrgangs bildet ein Regeltest mit 30 Regelfragen sowie eine Laufprüfung, die je nach Landesverband unterschiedlich gestaltet ist.
Der Schiri-Ausweis berechtigt zum freien Eintritt für alle Spiele des DFB, dies gilt auch für die Bundesliga und die 2. Bundesliga. Die Schiri-Tätigkeit bietet noch weitere Vorteile: Du betätigst Dich sportlich und tust etwas für Deine Gesundheit. Du gehörst einer sportlichen Gemeinschaft an, erlebst Geselligkeit und hast eine wichtige Rolle im Fußball. Und nicht zuletzt fördert die Tätigkeit als Schiri die Persönlichkeitsentwicklung. Wertvolle Fähigkeiten wie Stressresistenz, Entscheidungskompetenz und Selbstbewusstsein, die Du auf dem Platz erlernst, helfen auch im Beruf.
In einigen Landesverbänden wird eine Teilnahmegebühr erhoben. Das ist bei der Anmeldung angegeben. Oftmals übernimmt Dein Verein diesen Betrag. Bei vielen Lehrgängen fallen jedoch Materialkosten an, die zumindest zum Teil bezahlt werden müssen. Oftmals übernimmt Dein Verein diesen Betrag.
Nach dem Lehrgang sprichst Du deinen Verein an, ob er Dir eine Erstausstattung stellen kann. Der Großteil der Vereine stellt den Schiris ein oder zwei Trikots, eine Hose und ein Paar Stutzen zur Verfügung. Danach kommen die ersten Spiele. Meistens finden diese Spiele im Jugendbereich statt. Über das DFB-Patensystem wirst Du zu Beginn altersgerecht eingesetzt. Dein*e Pat*in unterstützt dich bei den administrativen Abläufen wie der Platzkontrolle, dem Spielbericht, der Passkontrolle und vielem mehr. Du bekommst Tipps und Hilfestellungen, was Du verbessern kannst und ein Feedback zu deiner Leistung. Auch zwischen deinen Spielen kannst Du dich bei deinen Pat*innen melden, wenn Du Fragen hast. Sie helfen Dir am Anfang deiner Schiri-Tätigkeit in allen Bereichen.
Um aufsteigen zu können, solltest Du zuverlässig sein, deine Spiele zügig bestätigen und regelmäßig Partien leiten. Dadurch und durch Rückmeldungen von Vereinen, Beobachter*innen oder Coaches machst Du positiv auf dich aufmerksam. Oft reicht das am Anfang schon, um aufzusteigen. In höheren Ligen bekommst Du detailliertere Bewertungen nach einem standardisierten Bogen, der auch Noten enthält. Auf Grundlage dieser Noten wird eine Tabelle erstellt - vergleichbar zu den Liga-Tabellen im Spielbetrieb. Am Ende der Saison steigen die auf, die an der Tabellenspitze stehen. Weitere Faktoren spielen ebenfalls eine Rolle: Ergebnisse in Regeltests, Auftreten bei Lehrgängen oder Engagement innerhalb der Schiri-Gruppe.
Jeder Landesverband hat individuelle Spesenordnungen für die Schiris. Dabei wird geregelt, welche Aufwandsentschädigung Du für welche Alters- und Spielklasse erhältst. Diese liegen je nach Landesverband und Spielklasse zwischen 10 Euro und 100 Euro, in der Bundesliga sogar bis zu 5600 Euro gestaffelt.