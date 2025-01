Alle Klubs bieten eine bestimmte Zahl an Karten für Amateur-Schiedsrichter*innen an. Die Plätze sind je nach Verein im Heim- und Gästeblock oder in einer neutralen Kategorie angesiedelt. Bei einigen Klubs reicht es aus, vor dem Spiel an die Tageskasse zu gehen und den Schiri-Ausweis vorzulegen. Dies ist zum Beispiel bei Eintracht Frankfurt, beim VfB Stuttgart oder Borussia Dortmund der Fall. Bei anderen Vereinen muss bereits eine Woche vor der Begegnung ein Onlineformular ausgefüllt werden, zum Beispiel beim FC Bayern München oder beim 1. FC Köln. Bei Klubs wie dem Hamburger SV und dem SC Freiburg ist die Frist zwei Tage vorher.