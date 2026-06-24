Zweites "Wochenende des Amateurfußballs" am DFB-Campus

Der Amateurfußball kehrt zurück auf die große Bühne: Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr veranstaltet der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am 5. und 6. September 2026 zum zweiten Mal das "Wochenende des Amateurfußballs" auf dem DFB-Campus in Frankfurt am Main. Die Heimat des deutschen Fußballs gehört an diesem Wochenende erneut Vereinen, Aktiven, Trainer*innen, Schiedsrichter*innen, Ehrenamtlichen, Kindern und Fans aus dem Amateurbereich.

Die Besucher*innen erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Amateurspielen, Mitmachangeboten und zahlreichen Aktionen für alle, die mit Begeisterung gegen den Ball treten. Ein Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf dem Kinder- und Jugendfußball. So findet an beiden Veranstaltungstagen ein Kinderfußballfestival statt. Darüber hinaus sind weitere Angebote speziell für Kinder und Jugendliche geplant.

Auch 2026 soll die gesamte Vielfalt des Amateurfußballs erlebbar werden: Vom Ligaspielbetrieb der Männer, Frauen und Jugend über Walking Football und Inklusionsfußball bis zum DFB-Mobil und Freestyle-Workshops sollen auf den Plätzen des DFB-Campus alle Facetten abgebildet werden. Zudem wird es für die Fußballfamilie viele weitere Mitmachangebote für Groß und Klein geben sowie die Möglichkeit, bei den Campus-Führungen hinter die Kulissen des DFB-Campus zu blicken.

Aytekin und Hussein pfeifen Amateurspiele

Auch in diesem Jahr werden erneut zahlreiche prominente Gesichter aus dem deutschen Fußball mit dabei sein. Im vergangenen Jahr waren unter anderem Bundestrainer Julian Nagelsmann, Sportdirektorin Nia Künzer und Sportdirektor Rudi Völler sowie Trainer Christian Streich oder auch ehemalige Nationalspieler wie Lars Stindl und Nils Petersen am DFB-Campus. Der Rekordjoker der Bundesliga hat auch für dieses Jahr bereits wieder zugesagt.

Ein besonderes Highlight werden die Spielleitungen durch prominente Schiris sein. Nach ihren Karriereenden mit Ablauf der vergangenen Spielzeit kehren Deniz Aytekin und Dr. Riem Hussein noch einmal auf den Platz zurück und übernehmen jeweils die Leitung eines Amateurspiels. Die fünfmalige Schiedsrichterin des Jahres und der viermalige Schiedsrichter des Jahres setzen damit ein sichtbares Zeichen der Wertschätzung für den Amateurfußball.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf sagt: "Der Amateurfußball ist das Fundament unseres Sports. Mit dem Wochenende des Amateurfußballs wollen wir verdeutlichen, wie viele Menschen Woche für Woche auf und neben dem Platz dafür sorgen, dass der Ball in Deutschland rollt und der Fußball seine Wirkung entfalten kann. Die Premiere im vergangenen Jahr hat gezeigt, welche Begeisterung dieses Format auslösen kann und welchen Zauber der Campus gerade auch an diesem besonderen Wochenende entfaltet. Deshalb freuen wir uns sehr auf die zweite Auflage und die vielen glücklichen und begeisterten Gesichter, in die wir blicken werden."

Völler: "Dem Amateurfußball wird immer mein Herz gehören"

Ronny Zimmermann, 1. DFB-Vizepräsident Amateure, sagt: "Der Amateurfußball ist das Herz und die Seele des Fußballs in Deutschland. Er ist über den Sport hinaus eine tragende Säule in unserer Gesellschaft - und hier beginnen die großen Karrieren unserer Fußballhelden. Der Amateurfußball mit all seinen Facetten hat bedeutend mehr Aufmerksamkeit und Wertschätzung verdient. Mit dem Wochenende des Amateurfußballs am DFB-Campus möchten wir ihm beides geben, in der Hoffnung, dass die Wirkung weit über Frankfurt hinaus spürbar wird und dass dem Amateurfußball und seinen unzähligen handelnden Personen künftig die Anerkennung zuteil wird, die sie verdienen."

Rudi Völler, Direktor der A-Nationalmannschaft der Männer sowie der U 21-Nationalmannschaft, sagt: "Dem Amateurfußball wird immer mein Herz gehören. Ich weiß, welch herausragende Arbeit die Menschen an der Basis leisten, mit welcher Begeisterung und Kompetenz sie dafür sorgen, dass überall in Deutschland Fußball gespielt werden kann. So habe ich es früher in Hanau erlebt, und so ist es heute noch immer im ganzen Land. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr freue ich mich sehr auf die zweite Ausgabe des Wochenendes des Amateurfußballs und darauf, möglichst viele Fußballer auf unserem Campus zu begrüßen."

Das "Wochenende des Amateurfußballs" ist am Samstag und Sonntag für Besucher*innen geöffnet. Der Eintritt ist frei. Aus organisatorischen Gründen wird um die vorherige Buchung eines kostenlosen Tickets gebeten. Die Karten können zeitnah über den DFB-Ticketshop oder unseren Medienpartner HIT RADIO FFH erworben werden. Das Programm wird in den kommenden Wochen veröffentlicht.