U 19-Frauen
Zweites EM-Spiel gegen "mutige" Polinnen
Nach dem erfolgreichen Turnierauftakt mit einem 5:0 gegen die Gastgeberinnen aus Bosnien und Herzegowina nimmt die deutsche U 19-Frauen-Nationalmannschaft bei der EM in Bosnien und Herzegowina schon das Halbfinale ins Visier. Im zweiten Gruppenspiel heißt der Gegner heute (ab 20 Uhr, live bei DFB.TV, RTL+ und YouTube) im Asim Ferhatovic Hase Stadium in der Hauptstadt Sarajevo Polen.
"Mit Polen treffen wir auf eine Mannschaft, die mutig Fußball spielen möchte", sagt DFB-Trainerin Melanie Behringer. "Wir erwarten sie aggressiv und hart in den Duellen, aber auch als eine Mannschaft, die einen klaren Plan hat." Nicht mitwirken kann Zoe Schick, die im ersten Spiel eine Knieverletzung erlitt und verletzt abreisen musste.
Polen hat sein erstes Gruppenspiel mit 0:1 gegen Deutschlands dritten Gruppengegner Schweden verloren und steht demnach unter Druck. Das deutsche Duell gegen die Skandinavierinnen steigt am Freitag (ab 17 Uhr, live bei DFB.TV, RTL+ und YouTube) in Zenica.
Kategorien: U 19-Frauen
Autor: dfb
Zoe Schick reist verletzungsbedingt ab
Die deutsche U 19-Nationalmannschaft der Frauen muss im weiteren Verlauf der Europameisterschaft auf Zoe Schick verzichten. Die Mittelfeldspielerin hat sich im Eröffnungsspiel (5:0) gegen Bosnien und Herzegowina eine Knieverletzung zugezogen.
5:0 zum EM-Auftakt: U 19-Frauen schlagen Gastgeber Bosnien und Herzegowina
Die deutsche U 19-Nationalmannschaft der Frauen ist mit einem Sieg in die U 19-Europameisterschaft gestartet. Gegen Gastgeber Bosnien und Herzegowina feierte das Team von Melanie Behringer einen ungefährdeten 5:0 (1:0)-Erfolg.
Auftakt gegen Gastgeber: Das ist die Startelf der U 19 gegen Bosnien und Herzegowina
Die U 19-Frauen starten heute gegen Bosnien und Herzegowina in die U 19-EM. Melanie Behringer schickt die folgende Startelf zum Auftakt ins Spiel: Krumme - Maas, Zähringer, Müller - Sträßer, Schneider, Gmeineder, Eggert - Schick, Portella - Börner.