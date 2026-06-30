U 19-Frauen

Zweites EM-Spiel gegen "mutige" Polinnen

30.06.2026
Fünffacher Jubel zum Auftakt: die U 19 beim 5:0 gegen Bosnien und Herzegowina Foto: DFB/dpa Picture Alliance

Nach dem erfolgreichen Turnierauftakt mit einem 5:0 gegen die Gastgeberinnen aus Bosnien und Herzegowina nimmt die deutsche U 19-Frauen-Nationalmannschaft bei der EM in Bosnien und Herzegowina schon das Halbfinale ins Visier. Im zweiten Gruppenspiel heißt der Gegner heute (ab 20 Uhr, live bei DFB.TVRTL+ und YouTube) im Asim Ferhatovic Hase Stadium in der Hauptstadt Sarajevo Polen.

"Mit Polen treffen wir auf eine Mannschaft, die mutig Fußball spielen möchte", sagt DFB-Trainerin Melanie Behringer. "Wir erwarten sie aggressiv und hart in den Duellen, aber auch als eine Mannschaft, die einen klaren Plan hat." Nicht mitwirken kann Zoe Schick, die im ersten Spiel eine Knieverletzung erlitt und verletzt abreisen musste.

Polen hat sein erstes Gruppenspiel mit 0:1 gegen Deutschlands dritten Gruppengegner Schweden verloren und steht demnach unter Druck. Das deutsche Duell gegen die Skandinavierinnen steigt am Freitag (ab 17 Uhr, live bei DFB.TVRTL+ und YouTube) in Zenica.

Kategorien: U 19-Frauen

Autor: dfb

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