Zwei Terminvarianten für Aufstiegsspiele zur 3. Liga beschlossen

Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat auf seiner heutigen Sitzung in Leipzig zwei Terminvarianten für die diesjährigen Aufstiegsspiele zur 3. Liga beschlossen. Die erste Variante gilt für den Fall, dass keiner der beiden teilnehmenden Klubs im Endspiel des jeweiligen Landespokals steht und damit keiner am Finaltag der Amateure teilnimmt. Variante zwei greift, wenn mindestens einer der beiden Vereine am Finaltag der Amateure im Einsatz ist.

Sollte keiner der Klubs am Finaltag spielen, so fände das Hinspiel um den Aufstieg zur 3. Liga zwischen dem Meister der Regionalliga Nordost und dem Meister der Regionalliga Nord am Sonntag, 25. Mai 2025, statt und das Rückspiel am Samstag, 31. Mai 2025. Sollte hingegen mindestens einer der beiden Vereine am Finaltag der Amateure antreten, so ginge das Hinspiel um den Aufstieg zur 3. Liga am Mittwoch, 28. Mai 2025, über die Bühne und das Rückspiel am Sonntag, 1. Juni 2025.

Nach der bestehenden Aufstiegsregelung spielen in diesem Jahr der Meister der Regionalliga Nord und der Meister der Regionalliga Nordost den vierten Aufstiegsplatz zur kommenden Drittligasaison untereinander aus. Dass der Meister der Regionalliga Nordost zuerst Heimrecht hat, war bereits zuvor ausgelost worden. Die genauen Anstoßzeiten der beiden Partien werden zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt.