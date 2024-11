Zwei Spiele Sperre für Dortmunds Can

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Emre Can vom Bundesligisten Borussia Dortmund im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der Lizenzligen belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

Can war in der 27. Minute der Bundesligapartie beim 1. FSV Mainz 05 am 9. November 2024 von Schiedsrichter Florian Badstübner des Feldes verwiesen worden.

Der Spieler beziehungsweise sein Verein hat dem Urteil zugestimmt, das Urteil ist somit rechtskräftig.

Ein Spiel Innenraumverbot für Frankfurts Co-Trainer Buck

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Stefan Buck, Co-Trainer des Bundesligisten Eintracht Frankfurt, im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einem Innenraumverbot für das nächste Meisterschaftsspiel belegt.

Im Zuge eines Aufenthaltsverbots für den Innenraum ist es einem Mannschaftsoffiziellen nicht gestattet, während eines Spiels seines Teams im Stadioninnenraum zu sein. Das Innenraumverbot beginnt jeweils eine halbe Stunde vor Spielbeginn und endet eine halbe Stunde nach Abpfiff. Der Co-Trainer darf sich in dieser Zeit weder im Innenraum noch in den Umkleidekabinen, im Spielertunnel oder im Kabinengang aufhalten. Im gesamten Zeitraum darf er mit der Mannschaft weder unmittelbar noch mittelbar in Kontakt treten.

Buck hatte sich in der Nachspielzeit des Bundesligaspiels beim VfB Stuttgart am 10. November 2024 unsportlich gegenüber dem Schiedsrichterteam verhalten und daraufhin vom Unparteiischen Felix Zwayer die Rote Karte gesehen.

Der Co-Trainer hat dem Urteil zugestimmt, das Urteil ist somit rechtskräftig.