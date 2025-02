"Zurückhaltender Jubel" ist Sportfoto des Jahres 2024

Bereits zum 55. Mal ist das beste Sportfoto des Jahres gewählt worden. Der Deutsche Fußball-Bund, Volkswagen und Nikon sowie der kicker, der den Wettbewerb in Kooperation mit dem Verband Deutscher Sportjournalisten ausrichtet, haben als Förderer auch in diesem Jahr wieder insgesamt 30.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte wurde Bayer Leverkusen vergangene Saison Deutscher Meister. Nach einer 5:0-Gala gegen Werder Bremen stand die Meisterschaft nach dem 29. Spieltag fest, die Werkself war bereits Mitte April nicht mehr einholbar. Das Sportfoto des Jahres 2024 hält den Moment fest, als Florian Wirtz zum zwischenzeitlichen 4:0 traf und damit die BayArena in endgültige Ekstase versetzte. Während seines Jubels versuchte der Nationalspieler mit einer beruhigenden Handbewegung noch vergeblich, die feiernden Fans im Zaum zu halten. Der Fotograf Ralf Ibing nennt die Szene und sein Bild "Zurückhaltender Jubel" und sagt dazu: "Diesen Moment zu erwischen ist eine Mischung aus Vorbereitung, Erfahrung, Antizipation und Intuition. Diese Auszeichnung ist eine große Ehre."

Jakob: "Einem Wimmelbild ähnlich"

"Im Super-Sportjahr 2024 mit der Heim-EM und den Sommerspielen in Paris hat sich ein Foto durchgesetzt, das die herausragende Saisonleistung von Bayer Leverkusen festhält: In dieser Momentaufnahme mit Florian Wirtz und den Fans brechen alle Dämme, der Traum wird zur Gewissheit", sagt Jury-Mitglied und kicker-Chefredakteur Jörg Jakob zur Jury-Entscheidung. "Einem Wimmelbild ähnlich, erzählt das Sportfoto des Jahres viele Geschichten voller Begeisterung."

Die Kategorie "Amateur- und Jugendfußball", die der DFB mit initiiert hat, gewann Mika Volkmann mit seinem Bild "Kindheit."

125 Jahre DFB - 125 Jahre Fußballliebe

In Leipzig, genauer gesagt im "Restaurant zum Mariengarten", wurde am 28. Januar 1900 der Deutsche Fußball-Bund gegründet. Seinerzeit gehörten dem Verband überschaubare 90 Vereine an, aber das änderte sich rasch. Heute gibt es mehr als 24.000 Klubs mit mehr als 7,7 Millionen Mitgliedern. Dazwischen hat der DFB eine bewegte und bewegende Geschichte hingelegt, mit vielen Titeln, Tränen und Triumphen. 125 Jahre DFB bedeuten auch 125 Jahre Fußballliebe - für uns Anlass genug, auf dfb.de/fussballliebe zu sagen: "Ti amo, Fußball!" Auf dieser DFB.de-Subsite wollen wir auch mit den Fans und Fußballinteressierten in den Austausch kommen. Hier sammeln wir eure Themen - und machen sie zu unseren Themen.