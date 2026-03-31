Für die beiden anstehenden WM-Qualifikationsspiele der deutschen Frauen-Nationalmannschaft gegen Österreich hat Bundestrainer Christian Wück seinen 23-köpfigen Kader benannt. Cora Zicai vom VfL Wolfsburg kehrt ins DFB-Team zurück, nachdem sie zuletzt aufgrund eines krankheitsbedingten Trainingsrückstands gefehlt hatte.

"Wir haben einen starken Kader und setzen auf die Spielerinnen, mit denen wir erfolgreich in die WM-Qualifikation gestartet sind", sagt Christian Wück. "Mit Cora begrüßen wir zudem eine Rückkehrerin. Bei Larissa Mühlhaus haben wir uns - wie auch schon bei anderen Spielerinnen - dafür entschieden, sie in der U 23-Nationalmannschaft weiter Spielpraxis sammeln zu lassen. Wir stehen hier in engem Austausch mit dem Trainer*innenteam der U 23, so dass wir Larissa und selbstverständlich auch weitere Spielerinnen im Blick behalten."

Trio um Bühl fehlt

Verzichten muss Bundestrainer Christian Wück weiterhin verletzungsbedingt auf Stammkraft Klara Bühl (FC Bayern München). Auch Sophia Kleinherne (VfL Wolfsburg) und Bibiane Schulze Solano (Athletic Bilbao) fehlen nach wie vor im Aufgebot. Beide befinden sich nach ihren Verletzungen zwar wieder im Mannschaftstraining, für eine Nominierung für die Länderspiele im April kommt der Einsatz jedoch noch zu früh. Insgesamt stehen zehn Spielerinnen auf Abruf bereit, sieben von ihnen wurden für die U 23-Nationalmannschaft nominiert.

Das erste von zwei Nachbarschaftsduellen mit Österreich bestreiten die DFB-Frauen am Dienstag, 14. April (ab 18.15 Uhr, live im ZDF), im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg. Bereits knapp 20.000 Tickets wurden verkauft, Eintrittskarten sind weiterhin über das DFB-Ticketportal erhältlich.

"Wichtigen Schritt auf Weg zur WM gehen"

"Wir freuen uns sehr auf Nürnberg und die fantastische Atmosphäre, die uns dort erwartet", sagt Unterfranke Wück. "Unser Ziel ist es, ein begeisterndes Spiel zu zeigen. Wir sind wir fest davon überzeugt, mit der Unterstützung unserer Fans im Rücken den nächsten wichtigen Schritt auf unserem Weg zur WM 2027 gehen zu können."

Das Rückspiel in Österreich findet wenige Tage später am Samstag, 18. April (ab 18 Uhr, live auf sportschau.de), in Ried im Innkreis statt. Nur die Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die WM-Endrunde 2027 in Brasilien. Die Zweit-, Dritt- und Viertplatzierten der Liga A können sich noch Teilnahmeplätze über die Play-offs sichern.