Wück: "Wir wollen zu den Topnationen gehören"

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat durch das 5:1 (1:0) in Nürnberg gegen Österreich den dritten Sieg im dritten WM-Qualifikationsspiel eingefahren. DFB.de hat die Stimmen nach dem Heimspiel im Max-Morlock-Stadion.

Bundestrainer Christian Wück: Ich will nicht alles schlecht reden, aber ich weiß, was in der Mannschaft steckt. Daher war es eine gute Leistung, aber wir können das besser. Es ist Jammern auf hohem Niveau. Aber wir wollen zu den Topnationen gehören. Und für mich gehört dazu eine Mannschaft, die solche Spiele cleverer gewinnt. Aber: Wir sind sehr zufrieden mit der Leistung der Mannschaft, mit der Entwicklung der Mannschaft. Wir wollen alle, dass wir eine Mannschaft auf dem Platz sehen, die spielintelligent ist, die technisch sauber ist, die die Identität dieser Mannschaft auf dem Platz immer ersichtlich macht. Das hat heute nicht immer so hingehauen, wie ich mir das vorstelle. Deswegen darf ich auch ein bisschen meckern, die Mannschaft darf aber auch ein bisschen feiern.

Vivien Endemann: Es gibt immer Bereiche, an denen wir grundsätzlich arbeiten können. Aber mit den drei Siegen zu starten, ist enorm wichtig und darauf lässt sich aufbauen. Wir harmonieren als Team richtig gut. Es ist egal, wer auf dem Platz steht: Wir kombinieren uns gut durch und machen die Tore. Es ist ein bisschen ärgerlich, dass wir das Gegentor bekommen haben. Aber wir haben ja noch ein zweites Spiel.

Sjoeke Nüsken: Mit dem Ergebnis bin ich super zufrieden. Klar ist das Gegentor ärgerlich, weil wir zu Null spielen wollten. Zur Leistung: Es gab gute und schlechte Phasen. Am Ende sind wir einfach zufrieden, dass wir den Sieg geholt haben. Wir haben kompakt gestanden und wollten den richtigen Zeitpunkt erwischen, um zuzupacken. Wir haben einige Bälle erobert und es eigentlich gut gemacht. So haben wir es im Training auch trainiert. Wir sind effizient vor dem Tor, haben heute fast jede Chance genutzt, hätten aber auch noch ein, zwei Dinger mehr machen können. Daran haben wir gearbeitet. Das hat uns den Titel gekostet. Da haben wir den nächsten Schritt gemacht. Wir stehen in der Gruppe ganz gut, wollen aber jedes weitere Spiel auch gewinnen, als Tabellenerster weiterkommen. Deswegen werden wir in den nächsten Spielen auch alles geben.

Jule Brand: Wir sind sehr glücklich über den Sieg. Ich glaube aber, es war nicht unser bestes Spiel heute. Da waren die anderen Spiele etwas überzeugender. Trotzdem sind wir sehr glücklich, dass wir fünf Tore geschossen und die drei Punkte haben. Ich hatte auch schon bessere Spiele, freue mich aber, dass ich dem Team mit dem Tor und den Assists helfen konnte. Ich sehe in jedem Training die Qualität, die wir haben. Dass wir die auch auf den Platz bekommen und vor allem die Ergebnisse holen, freut mich. Hoffentlich geht es so weiter. Die WM ist noch nicht im Kopf. Wir schauen von Spiel zu Spiel. In Österreich wollen wir wieder überzeugen, Dinge besser machen und wieder die drei Punkte holen.

Nicole Anyomi: Es war heute keine Glanzleistung, wir können aber trotzdem zufrieden sein, weil es am Ende drei Punkte sind, die sehr, sehr wichtig sind. Wir haben jetzt neun Punkte, 14:1 Tore - das nehmen wir natürlich mit. Heute war die Passqualität nicht so hoch, wie wir das gewohnt sind. Wir waren auch nicht so geduldig im Spielaufbau. In der zweiten Halbzeit haben wir es besser gemacht und auch mehr Torchancen kreiert. Unsere WM-Chancen stehen sehr, sehr gut. Aber wir gehen es von Spiel zu Spiel an. Jetzt spielen wir wieder gegen Österreich und wollen da auch die drei Punkte mitnehmen. Das wird wichtig sein. Und dann können wir mit einer guten Ausgangslage zurück in die Vereine gehen. Ich bin mit meinem ersten Tor zufrieden. Es hätten auch mehr sein können. Ich arbeite daran, noch aktiver in der Box zu sein, um der Mannschaft mit meinen Stärken zu helfen. Es war okay, ich weiß aber, dass bei mir auch noch mehr geht. Ich bin immer froh, wenn ich die Chance habe, von Anfang an zu spielen. Ich ruhe mich auf keinen Fall aus, weil man sich nie sicher sein darf. Ich versuche immer, meine Leistung zu bringen.