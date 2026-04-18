Wück: "Wir müssen uns jetzt einmal schütteln"

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat mit dem 0:0 im Stadion Ried gegen Österreich die ersten Punkte in der WM-Qualifikation liegen lassen. DFB.de hat die Stimmen nach dem Auswärtsspiel.

Bundestrainer Christian Wück: Wir sind alle unzufrieden. Wir haben uns etwas anderes vorgenommen und wollten das Spiel hier gewinnen. Aber man muss anerkennen, dass es uns die Österreicherinnen schwer gemacht haben. Es ist aber noch nicht viel passiert; wir sind noch Erster in der Gruppe und haben weiterhin alles in der eigenen Hand. Es ist natürlich nicht angenehm, so ein Spiel von der eigenen Mannschaft zu sehen. Wir ziehen das Positive daraus und merken, dass wir noch viele Themen haben, die wir verbessern können. Der Platzverweis für Janina Minge war eine klare Rote Karte, da kann man nicht anders entscheiden. Wir müssen uns jetzt einmal schütteln. Wir haben heute nicht gezeigt, was wir können, aber wir wissen, was in der Mannschaft steckt. Jetzt schauen wir, dass wir in der nächsten Qualifikationsphase zu alter Leistung zurückfinden. Wir hatten unsere Chancen, haben sie aber nicht genutzt. Wir wissen, wo wir ansetzen müssen – das werden wir tun und gegen Norwegen und Slowenien wieder ein anderes Gesicht zeigen.

Sjoeke Nüsken: Wir wollten alles geben und als Sieger vom Platz gehen. An mangelndem Selbstvertrauen hat es nicht gelegen; wir haben uns viel vorgenommen, konnten es aber auf dem Platz nicht wie gewünscht umsetzen. Trotzdem sind wir weiterhin Tabellenerster und haben noch zwei Spiele vor uns. Wir haben den Gruppensieg selbst in der Hand und wollen diese kommenden Aufgaben unbedingt gewinnen.

Linda Dallmann: Wir sind heute zu spät wach geworden. Wenn man in so einem Spiel einem Tor hinterherläuft, wird es schwierig. Aber auch das gehört zu unserem Weg dazu. Wir sind eine junge Mannschaft und aus solchen Spielen lernt man extrem viel. Das Ergebnis bricht uns noch kein Bein, aber wir müssen es beim nächsten Mal anders angehen und von Anfang an mehr Druck ausüben. Wenn wir uns die Chancen konsequenter erarbeiten, dann wird auch wieder einer reingehen. Man muss aber auch ein großes Lob an Österreich aussprechen. Wir wollten viel über Flanken kommen, haben aber erst am Ende des Spiels konsequent die Abschlüsse gesucht. Gegen Norwegen in Köln wollen wir wieder ein anderes Gesicht zeigen.