Wück: "Wir haben ein richtig gutes Turnier gespielt"

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft ist im Halbfinale der UEFA Women's EURO ausgeschieden. Nach der dramatischen Niederlage in der Verlängerung gegen Spanien äußerten sich Christian Wück und seine Spielerinnen entsprechend enttäuscht.

Christian Wück: Wir sind alle sehr enttäuscht, Spielerinnen, Trainerteam und der ganze Staff. Wir haben uns das anders vorgestellt und dass wir am Ende wegen so einem Geniestreich das Gegentor hinnehmen müssen, ist natürlich unheimlich bitter. Wir hätten die Sache vielleicht besser lösen können im Ballbesitz, aber eine Weltfußballerin ist dazu im Stande, da gibt es keine Vorwürfe. Wir haben ein richtig gutes Turnier gespielt und sind erst kurz vor dem Finale gescheitert. Wir haben es fast geschafft, eine Ausnahmemannschaft wie Spanien ins Elfmeterschießen zu zwingen.

Janina Minge: Wir haben alles gegeben, aber man hat gesehen, dass wir am Ende nicht mehr konnten. Wir können auch heute wieder extrem stolz auf uns sein. Sehr, sehr viele sind hier über sich hinausgewachsen, jede Spielerin war unfassbar wichtig und auf den Punkt da.

Ann-Katrin Berger: Die Enttäuschung ist riesig. Wir haben bis zur letzten Sekunde alles gegeben. Dass ein kleiner Fehler zum Ausscheiden reicht, ist natürlich sehr bitter. Die Mädels haben ein super Spiel gemacht. Dass es gegen Spanien schwer wird, wussten wir, und dann trifft ausgerechnet eine Spielerin, bei der jeder weiß, was sie kann. Wir wussten auch, dass wir kompakt stehen und auf unsere Chancen warten müssen. Wenn wir unsere Chancen dann vorne nicht nutzen, werden wir hinten bestraft.

Rebecca Knaak: Es ist einfach nur enttäuschend, dass es jetzt vorbei ist. Wir haben bis zum Schluss an das Weiterkommen geglaubt und hatten auch in der zweiten Halbzeit gute Chancen. Dass ausgerechnet dieser Ball reingeht, ist extrem bitter. Wenn wir ein bisschen mehr Spielglück gehabt hätten, wäre einer unserer Bälle reingegangen. Wir können uns heute nichts vorwerfen.

Sara Däbritz: Es ist einfach ärgerlich, dass wir es nicht ins Finale geschafft haben, bin aber richtig stolz auf die Mannschaft und was wir hier für ein Turnier gespielt haben. Ich denke, es war das zu erwartende Spiel, dass Spanien viel Ballbesitz hat und wir alles reingeworfen haben. Wir haben es ihnen über die meiste Zeit schwer gemacht und hatten trotzdem unsere Möglichkeiten vorne.