Wück: "Die Spielerinnen sind selbst gefragt"

Am Samstag (ab 18 Uhr, live bei sportschau.de) steigt in der WM-Qualifikation das zweite Duell der DFB-Frauen gegen Nachbar Österreich binnen weniger Tage. Bundestrainer Christian Wück und Vivien Endemann sprechen auf DFB.de am Tag vor dem Gastspiel in Ried über Steigerungspotenziale und der Arbeit an Feinheiten.

Christian Wück über...

... Verbesserungen zum ersten Duell: Wir wollen in den Basics souveräner und stabiler werden. Dazu gehört ein gutes Passspiel, der erste Kontakt, die Orientierung, wo der Gegner ist und wo die Mitspielerinnen stehen. Damit können wir eine Grundlage schaffen, die es uns auf dem Platz erleichtert. Wir haben uns im Spiel ohne Ball nicht aufgeopfert und haben keine Lücken gerissen. Das will ich morgen sehen.

... personelle Optionen: Es kann sein, dass wir auf manchen Positionen etwas verändern werden. Zwei, drei Spielerinnen sind müde oder haben ein paar muskuläre Probleme. Wir sind mit diesen Spielerinnen in einem guten Austausch und werden morgen Vormittag entscheiden, wer beginnt und wer nicht. Ich habe von Anfang an gesagt, dass wir unseren Spielerinnenpool erweitern und den internen Konkurrenzkampf erhöhen wollen. Das sind wir in der Offensive und in der Defensive auf einem guten Weg. Wir haben nun mehr Variationsmöglichkeiten als noch vor einem Jahr.

... Verantwortung bei der Arbeit an den Basics: Vor allem sind die Spielerinnen selbst gefragt. Es ist eine Fleißaufgabe, die Pässe so zu spielen, dass sie auch mit der optimalen Geschwindigkeit ankommen. Sie müssen im Verein und auch bei uns an die Leistungsgrenze gehen, auch wenn es vielleicht gar nicht nötig ist. Das Lernen hört auch im Erwachsenenalter nicht auf. Die Spielerinnen sind selbst gefragt, sich auf das höchste Level zu bringen. Man kann nicht immer 100 Prozent abrufen, das weiß ich, aber wir wollen es zumindest versuchen.

... die Entwicklung von Carlotta Wamser: Ich bin großer Fan von Carlotta. Sonst hätten wir ihr es ihr nicht zugetraut, so früh eine so wichtige Persönlichkeit für uns zu werden. Sie legt einen unheimlichen Willen an den Tag. Sie weiß selbst, dass sie noch an manchen Themen arbeiten muss. Aber allein ihre Einstellung ist für mich immer wieder eine Freude. Ich habe keine Bedenken, sie als Außerverteidigerin oder offensiv einzusetzen. Ich sage jeder Spielerin, dass sie auch Fehler machen darf. Wir müssen das nur hinbekommen, aus Fehlern zu lernen. Da sind wir auf einem guten Weg.

Vivien Endemann über...

... Erwartungen an Österreich: Es ist besonders, zweimal in kurzer Zeit auf denselben Gegner zu treffen. Sie werden wohl wieder einen tiefen Block stellen, werden in einem Heimspiel aber auch Akzente nach vorne setzen wollen und sich sicher etwas ausrechnen.

... Vorgaben: Jede Mannschaft hat einen anderen Ansatz, jeder Trainer seine eigenen Prinzipien. In der Offensive haben wir viele Freiheiten. Christian gibt uns das Vertrauen, Dinge zu machen, die wir gerade im Kopf haben. So sind wir schon häufig zum Erfolg gekommen, und da wollen wir auch dranbleiben.