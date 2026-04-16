WM-Qualifikation: Österreich-Spiel im ARD-Livestream

Nach dem 5:1-Heimerfolg in Nürnberg trifft die deutsche Frauen-Nationalmannschaft am Samstag (ab 18 Uhr, live auf sportschau.de) in der WM-Qualifikation auswärts in Ried erneut auf Österreich. DFB.de fasst die wichtigsten Infos zur Partie gegen die Nachbarinnen im FAQ zusammen.

Wer überträgt das Auswärtsspiel gegen Österreich?

Übertragen wird das vierte deutsche Qualifikationsspiel für die WM 2027 in Brasilien online im Live-Stream der ARD auf sportschau.de. Anstoß ist um 18 Uhr, bereits ab 17.50 Uhr ist der Stream mit der Vorberichterstattung auf Sendung. Kommentiert wird das Spiel von Bernd Schmelzer, als Expertin fungiert die ehemalige Nationaltorhüterin Almuth Schult.

Wo findet die Partie in Österreich statt?

Gespielt wird unweit der deutschen Grenze zwischen Salzburg und Linz in der BWT X Oberösterreichische Arena in Ried, der 7300 Plätze fassenden Heimspielstätte des SV Ried.

Wie sieht die deutsche Bilanz gegen Österreich aus?

Makellos. In bislang acht Duellen mit Österreich ging die deutsche Frauen-Nationalmannschaft wie beim 5:1 (1:0) am Dienstag in Nürnberg stets als Sieger vom Platz. 31 erzielten Treffern stehen in den acht Partien dabei nur sieben Gegentore gegenüber. Der höchste Sieg gegen die Nachbarinnen war ein 6:0 im Rahmen der Nations League am 3. Juni 2025 in Wien, alles sechs Treffer fielen in der ersten Halbzeit. Des Weiteren steht die deutsche Mannschaft aktuell bei 999 Pflichtspieltoren. Ein mögliches Tor gegen Österreich wäre somit das 1000. Pflichtspieltor.

Wie steht es in der deutschen Gruppe?

Die DFB-Frauen haben nach einem 5:0 gegen Slowenien zum Auftakt, einem 4:0 in Norwegen und dem 5:1 gegen Österreich mit bisher neun Punkten klar den WM-Kurs in Qualigruppe A4 eingeschlagen. Der Gruppensieger ist sicher beim Turnier in Brasilien dabei, die Zweit-, Dritt- und Viertplatzierten können sich ihre Tickets für das Turnier in Brasilien noch über Play-offs holen. Die DFB-Auswahl hat beim Spiel am Dienstag ihr erstes Gegentor hinnehmen müssen, gleichbedeutend mit dem ersten Torerfolg Österreichs in der laufenden Qualifikation.

In welchen Trikots spielen die DFB-Frauen in Ried?

Wie schon in Nürnberg tragen die DFB-Frauen auch in Ried die weißen Heimtrikots.

Wer steht im deutschen Kader?

Für die beiden WM-Qualifikationsspiele gegen Österreich hat Bundestrainer Christian Wück einen 23-köpfigen Kader benannt. Cora Zicai vom VfL Wolfsburg sollte ins DFB-Team zurückkehren, sie musste wegen muskulärer Probleme aber kurzfristig absagen. Dafür nominierte Wück Larissa Mühlhaus vom SV Werder Bremen nach. Verzichten muss das DFB-Team weiterhin verletzungsbedingt auf Stammkraft Klara Bühl (FC Bayern München). Auch Sophia Kleinherne (VfL Wolfsburg) und Bibiane Schulze Solano (Athletic Bilbao) fehlen nach wie vor im Aufgebot. Beide befinden sich nach ihren Verletzungen zwar wieder im Mannschaftstraining, für eine Nominierung für die Länderspiele im April kam der Einsatz jedoch noch zu früh. Zudem reiste Giulia Gwinn am Mittwoch vorzeitig aus dem Teamquartier ab. Die DFB-Kapitänin hatte sich gegen Österreich eine Schulterverletzung zugezogen. Für die Bayern-Spielerin nominierte Wück U 23-Nationalspielerin Sarah Mattner‑Trembleau vom SKN St. Pölten nach.

Gibt es noch Tickets für das Spiel gegen Österreich?

Das Spiel in Ried ist ausverkauft, einzig VIP-Karten sind noch über den Österreichischen Fußball-Bund (ÖFB) verfügbar.

Wer leitet die Partie?

Die UEFA hat die Rumänin Iuliana Demetrescu für das Spiel als Hauptschiedsrichterin nominiert. Der 36 Jahre alten Lehrerin assistieren an den Seitenlinien ihre Landsfrauen Bianca Diana Florea und Roxana Ivanov. Vierte Offizielle ist Madalina Gherghi - ebenfalls aus Rumänien.

Was müssen Fans zum Spiel wissen?

Was die Fans für das Auswärtsspiel in Ried beachten müssen, ist rechtzeitig vor der Partie in den Fan-Infos nachzulesen. Für Fans aller DFB-Teams und -Spielklassen bietet der Deutsche Fußball-Bund auf fanfahrt.dfb.de ein kostenloses Mitfahrportal an.