Die deutsche Nationalmannschaft hat nach der Auslosung der European Qualifiers zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 einen Fahrplan an die Hand bekommen. Aufgrund der Teilnahme am erstmals ausgespielten Viertelfinale der UEFA Nations League stehen die Gegner des Teams von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf dem Weg zur WM in Kanada, Mexiko und den USA (11. Juni bis 19. Juli 2026) aber noch nicht definitiv fest.

Fix ist nur: Bei einem Weiterkommen ins Final Four der Nations League im Viertelfinale gegen Italien (Hinspiel am 20. März 2025 in Mailand und Rückspiel am 23. März 2025 in Dortmund) spielt der viermalige Weltmeister in der Vierergruppe A gegen die Slowakei, Nordirland und Luxemburg. Sollte das DFB-Team nicht das Halbfinale erreichen, trifft Deutschland in der Fünfergruppe I auf Norwegen, Israel, Estland und die Republik Moldau.

Nagelsmann: "Erst mal Italien schlagen"

Das ergab die Auslosung am FIFA-Sitz im schweizerischen Zürich am heutigen Freitagmittag mit der 174-maligen deutschen Nationalspielerin Ariane Hingst, dem Spanier Fernando Llorente, dem Italiener Gianluca Zambrotta, dem Franzosen Robert Pires - allesamt ehemalige Weltmeister - und der englischen Ex-Nationalspielerin Rachel Yankey als Losfeen.

Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann war in Zürich vor Ort und sagte zur möglichen Vierergruppe: "Diese Gruppe ist vielleicht einen Tick angenehmer, aber wir wissen es halt noch nicht. Wir müssen jetzt erst mal Italien schlagen." Zur möglichen Fünferkonstellation äußerte er: "Norwegen wäre dann auch ein sehr guter Gegner." Wichtig sei es, an das große Ziel zu denken - "mit maximalem Erfolg die WM zu spielen".

16 europäische WM-Startplätze

Die Nationalmannschaft war als Viertelfinalist der Nations League neben Italien, der Niederlande, Kroatien, Vizeweltmeister Frankreich, Dänemark, Portugal und Europameister Spanien sowie den besten vier europäischen Nationen der FIFA-Weltrangliste (England, Belgien, Schweiz, Österreich) in Topf 1 gesetzt. Zwölf Gruppen wurden zu je sechs Fünfer- und sechs Vierergruppen ausgelost.

Die zwölf Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die WM 2026, die vier übrigen der 16 europäischen WM-Startplätze werden durch Play-offs ermittelt. Dort spielen die zwölf Gruppenzweiten und die vier am besten platzierten Gruppensieger aus der Nations League, die nicht schon qualifiziert sind, gegeneinander. Da das DFB-Team seine Nations-League-Gruppe gewonnen hat, hat es daher auch dann eine Chance auf einen Platz in den Play-offs, wenn es nach der Gruppenphase der European Qualifiers nicht auf Platz zwei liegt.

Die WM-Qualifikation beginnt im März und dauert bis November 2025, gespielt wird traditionell mit Hin- und Rückspiel. Die Play-offs finden im März 2026 statt. Sollte das DFB-Team in eine Fünfergruppe kommen, beginnt die Qualifikation schon im März, die Vierergruppen starten erst im September 2025.