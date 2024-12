UEFA Nations League: Viertelfinale gegen Italien in Dortmund

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet das Rückspiel gegen Italien im Viertelfinale der UEFA Nations League am 23. März 2025 in Dortmund. Das haben Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der DFB GmbH & Co. KG beschlossen. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann tritt gegen den viermaligen Welt- und zweimaligen Europameister am 20. März 2025 zunächst im Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand an. Das Rückspiel drei Tage später findet dann im Dortmunder Signal Iduna Park statt.

Dort spielte Deutschland zuletzt am 29. Juni dieses Jahres im Rahmen der UEFA EURO 2024 das Achtelfinale gegen Dänemark. Dieses gewann das DFB-Team mit 2:0 durch Tore von Kai Havertz und Jamal Musiala, dem frisch gebackenen Nationalspieler des Jahres 2024.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler sagt: "Dortmund ist eines unserer größten und stimmungsvollsten Stadien in Deutschland und damit der perfekte Ort für diesen Fußball-Klassiker. Hier hat die Nationalmannschaft viele wichtige Partien gewonnen, zuletzt im Sommer das EM-Achtelfinale gegen Dänemark und vorher im September 2023 das Spiel gegen Vizeweltmeister Frankreich. Gegen Italien wollen wir im März unbedingt zum ersten Mal in das Final Four der Nations League einziehen, dafür brauchen wir insbesondere auch die Unterstützung der Fans, die in Dortmund traditionell groß ist.“

Ticketvorverkauf startet 2025

Deutschland tritt am 23. März 2025 zum insgesamt 23. Mal in Dortmund an. 18 Siegen stehen bislang drei Unentschieden und nur eine Niederlage gegenüber - lediglich das WM-Halbfinale 2006 gegen Italien ging nach Verlängerung mit 0:2 verloren. Insgesamt hat Deutschland gegen Italien von 37 Partien neun gewonnen und spielte 13-mal unentschieden. 15 Partien gewann Italien.

Der Vorverkauf für die Partie in Dortmund wird im Jahr 2025 beginnen. Über den DFB-Ticketnewsletter werden alle Fans und Fußballinteressierten rechtzeitig über das Datum informiert.