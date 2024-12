Jamal Musiala ist Nationalspieler des Jahres 2024

Mit beeindruckenden 56 Prozent der Stimmen wurde Offensivspieler Jamal Musiala von den Fans zum Nationalspieler des Jahres 2024 gewählt. Für den 21-Jährigen ist es bereits die zweite Auszeichnung nach 2022. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Florian Wirtz (38 Prozent) und Kai Havertz (6 Prozent). Insgesamt nahmen knapp 145.000 User*innen an der Abstimmung teil, die gemeinsam mit dem Fan Club Nationalmannschaft auf dem Instagram-Channel der Nationalmannschaft durchgeführt wurde.

Bei der Heim-Europameisterschaft krönte sich Musiala zum Co-Torschützenkönig und wurde zudem in die Mannschaft des Turniers gewählt. Er agierte als Schlüsselspieler in einem DFB-Team, das in diesem Jahr die Fans mit begeisterndem Fußball zurückgewinnen konnte. In 13 Länderspielen gelangen ihm starke fünf Tore und fünf Assists.

Der Fan Club Nationalmannschaft und DFB.de gratulieren Jamal Musiala und bedanken sich bei allen Teilnehmenden fürs Mitmachen!