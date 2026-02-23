Frauen-Nationalmannschaft
Tickets fürs Österreich-Spiel in Ried im Vorverkauf
Der Spielort für das Nachbarschaftsduell der deutschen Frauen-Nationalmannschaft am 18. April (ab 18 Uhr) in der WM-Qualifikation steht fest: Das Team von Bundestrainer Christian Wück wird im Stadion Ried zu Gast. Tickets für die Partie sind nun über den Österreichischen Fußball-Bund (ÖFB) verfügbar.
Für Fans der DFB-Frauen sind die Sektoren A (Preiskategorie 2) und B (Preiskategorie 1) vorgesehen. Tickets kosten zwischen 20 und 23 Euro, ermäßigte Eintrittskarten erhält man für 17 bzw. 20 Euro. Kinder zwischen 7 und 14 Jahren zahlen 6 bzw. 10 Euro. Kinder bis 6 Jahre sind frei, benötigen aber ein Ticket.
Ticketverkauf für Länderspiele in Dresden und Nürnberg
Vier Tage zuvor – am 14. April ab 18.15 Uhr – steigt das Hinspiel im Nürnberger Max-Morlock-Stadion, wo die DFB-Frauen die Österreicherinnen empfangen. Karten für diese Partie sind im DFB-Ticketportal erhältlich.
Bereits am 3. März (ab 17.45 Uhr) steht das erste WM-Qualifikationsspiel der DFB-Frauen auf dem Programm. Im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden empfangen die deutschen Frauen Slowenien. Tickets sind hier nach wie vor verfügbar.
Kategorien: Frauen-Nationalmannschaft
Autor: sal
Tickets fürs Österreich-Spiel in Nürnberg
In der WM-Qualifikation treffen die DFB-Frauen am 14. April (ab 18.15 Uhr) im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg auf Österreich. Der Vorverkauf für das Spiel läuft, rund 15.000 Karten sind bereits vergriffen - hier gibt's noch Tickets.
Maren Meinert: "Das ist beeindruckend"
Zwei deutliche Siege zum Start der WM-Qualifikation: Die DFB-Frauen haben Ausrufezeichen gesetzt und Kurs auf die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien genommen. Assistenztrainerin Maren Meinert spricht über die Partien.
Video: Weiterhin in Torlaune und zu null
Die DFB-Frauen haben auch im zweiten Spiel des Jahres in der WM-Qualifikation überzeugt. Gleich vier verschiedene Torschützinnen und eine gut aufgelegte Ann-Katrin Berger sorgten für ein 4:0 in Norwegen. DFB.de hat die Highlights im Video.