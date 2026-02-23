Der Spielort für das Nachbarschaftsduell der deutschen Frauen-Nationalmannschaft am 18. April (ab 18 Uhr) in der WM-Qualifikation steht fest: Das Team von Bundestrainer Christian Wück wird im Stadion Ried zu Gast. Tickets für die Partie sind nun über den Österreichischen Fußball-Bund (ÖFB) verfügbar.

Für Fans der DFB-Frauen sind die Sektoren A (Preiskategorie 2) und B (Preiskategorie 1) vorgesehen. Tickets kosten zwischen 20 und 23 Euro, ermäßigte Eintrittskarten erhält man für 17 bzw. 20 Euro. Kinder zwischen 7 und 14 Jahren zahlen 6 bzw. 10 Euro. Kinder bis 6 Jahre sind frei, benötigen aber ein Ticket.

Ticketverkauf für Länderspiele in Dresden und Nürnberg

Vier Tage zuvor – am 14. April ab 18.15 Uhr – steigt das Hinspiel im Nürnberger Max-Morlock-Stadion, wo die DFB-Frauen die Österreicherinnen empfangen. Karten für diese Partie sind im DFB-Ticketportal erhältlich.

Bereits am 3. März (ab 17.45 Uhr) steht das erste WM-Qualifikationsspiel der DFB-Frauen auf dem Programm. Im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden empfangen die deutschen Frauen Slowenien. Tickets sind hier nach wie vor verfügbar.