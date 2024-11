Wiegmann nominiert Kader für Turnier in Portugal

Im November steht für die deutsche U 15-Juniorinnen-Nationalmannschaft ein Vier-Nationen-Turnier in Lissabon auf dem Programm. Für das UEFA-Entwicklungsturnier hat DFB-Trainerin Bettina Wiegmann heute ihren 23 Spielerinnen umfassenden Kader bekanntgegeben.

"Das Turnier in Portugal ermöglicht es unseren Spielerinnen, wertvolle Erfahrungen zu sammeln", sagt Wiegmann. "Sie lernen, unter Druck Leistungen abzurufen, sich gegen starke Konkurrenz zu behaupten und mit Siegen und Niederlagen umzugehen. Es wird sie nicht nur sportlich, sondern auch mental fordern und ihre Entwicklung positiv beeinflussen."

Die deutsche Auswahl trifft im ersten Spiel am 16. November (ab 18 Uhr) auf Spanien, am 18. November (ab 12 Uhr) auf Gastgeber Portugal, ehe zum Abschluss am 21. November (ab 12 Uhr) Belgien wartet.