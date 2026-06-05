Am 11. Juni beginnt die FIFA Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Deutschland nimmt zum bereits 21. Mal an einer WM-Endrunde teil. In einer Serie blickt DFB.de auf die deutsche WM-Geschichte zurück, von Turnier zu Turnier. Heute: die 15. Teilnahme mit der Vize-Weltmeisterschaft bei der WM 2002 in Japan und Südkorea.

Erstmals musste Deutschland sich über zwei Playoff-Spiele qualifizieren, ein 1:5 gegen England in München verhinderte den Gruppensieg. Das Nachsitzen gegen die Ukraine war erfolgreich, aber niemand traute dem Team von Rudi Völler bei der WM-Endrunde in Asien Großes zu. Verletzungen kurz vor der Abreise (Jens Nowotny, Sebastian Deisler) vergrößerten die Sorgen, mit Carsten Jancker nahm der Teamchef einen Stürmer ohne Saisontor mit. Aber auch der traf beim höchsten deutschen WM-Sieg, dem 8:0 gegen Saudi-Arabien. Danach schossen sie nur noch sechs Tore, aber weil Oliver Kahn schier unbezwingbar war, kämpfte sich Deutschland sensationell mit drei 1:0-Siegen ab der K.o.-Runde ins Finale.

Ausgerechnet im Finale fehlte Topstar Michael Ballack gesperrt, ausgerechnet da patzte Kahn. Torschützenkönig Ronaldo profitierte von seinem Fehler und schoss Brasilien zum Titel. Das Bild vom apathisch am Pfosten kauernden Kahn nach Abpfiff gehört zu den eindrücklichsten der WM-Geschichte. Der vom Boulevard so getaufte "Titan" zeigte Gefühle! In der Heimat gab es einen großen Empfang, Deutschland hatte wieder etwas für seinen Ruf als Turniermannschaft getan.

Wer schoss die deutschen Tore?

Klose (5), Ballack (3), Bierhoff, Bode, Jancker, Linke, Neuville, Schneider (je 1).

Wieviel eingesetzte Spieler?

19 - bis auf Christian Ziege, Jens Jeremies, Didi Hamann und Oliver Bierhoff gaben alle ihr WM-Debüt.

Fakten

Carsten Ramelow (gegen Kamerun) wurde als fünfter Deutscher bei einer WM vom Platz gestellt.

Gegen Kamerun (2:0) kam es zum zweiten Mal zu einem Duell mit einem deutschen Trainer auf der Gegenseite. Während Sepp Piontek 1986 mit Dänemark noch triumphiert hatte, gab es nun für Winfried Schäfer eine Niederlage, die auch das Aus der Kameruner nach der Vorrunde bedeutete.

Miroslav Klose erzielte alle seine fünf Tore mit dem Kopf. Als erster Spieler der WM-Historie kam er auf so viele Kopfballtreffer.

Kurioses

Oliver Kahn wurde schon vor dem Finale zum besten Spieler des Turniers gewählt.

Zitat

"Kann ein Mann Weltmeister werden?" (Kicker-Schlagzeile nach USA-Spiel in Bezug auf Oliver Kahn)