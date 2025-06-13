Start nach Maß für die deutsche U 21-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in der Slowakei! Zum Gruppenauftakt dominiert das Team von DFB-Trainer Antonio Di Salvo Slowenien und gewinnt 3:0 (2:0). Nick Woltemade wird mit drei Treffern zum Matchwinner.

Hier gibt's die Highlights des Spiels im Video.