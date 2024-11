Video: U 21 schnappt sich EM-Ticket

Es war ein hartes Stück Arbeit, aber letztendlich erfolgreich. Mit einem 2:1 (1:1) gegen Bulgarien in Regensburg machte die U 21-Nationalmannschaft den Gruppensieg in der EM-Qualifikation perfekt und ist somit im kommenden Jahr bei der Endrunde in der Slowakei dabei. Ein verwandelter Elfmeter von Nick Woltemade in der 66. Minute machte den Unterschied. Bei YouTube gibt es die Höhepunkte der Begegnung im Video.