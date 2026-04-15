Video: Kantersieg und weiße Weste

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat da angeknüpft, wo sie in den ersten Spielen der WM-Qualifikation aufgehört hatte. Das 5:1 gegen Österreich war der dritte Sieg im dritten Spiel - das DFB-Team hält weiter direkten Kurs auf die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien. DFB.de zeigt die Highlights der Partie im Nürnberger Max-Morlock-Stadion im YouTube-Video.