Frauen-Nationalmannschaft
Video: Kantersieg und weiße Weste
Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat da angeknüpft, wo sie in den ersten Spielen der WM-Qualifikation aufgehört hatte. Das 5:1 gegen Österreich war der dritte Sieg im dritten Spiel - das DFB-Team hält weiter direkten Kurs auf die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien. DFB.de zeigt die Highlights der Partie im Nürnberger Max-Morlock-Stadion im YouTube-Video.
Kategorien: Frauen-Nationalmannschaft
Autor: dfb
Ticker: Mattner-Trembleau für Gwinn nachnominiert
Die DFB-Frauen stehen in der WM-Qualifikation vor dem Rückspiel in Österreich - am Samstag (ab 18 Uhr) in Ried. Der DFB.de-Ticker hält die Fans mit den neuesten Infos rund ums Team auf dem Laufenden.
Gwinn von Nationalmannschaft abgereist
Kapitänin Giulia Gwinn ist heute Morgen vorzeitig von der deutschen Frauen-Nationalmannschaft abgereist. Die 26‑Jährige hatte sich beim 5:1 im WM‑Qualifikationsspiel gegen Österreich an der Schulter verletzt.
Wück: "Wir wollen zu den Topnationen gehören"
Die DFB-Frauen haben durch das 5:1 in Nürnberg gegen Österreich den dritten Sieg im dritten WM-Qualifiduell geholt. DFB.de hat die Stimmen nach dem Heimspiel im Max-Morlock-Stadion.