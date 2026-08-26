Maximiliane Rall führt Neuling VfB Stuttgart in der Google Pixel Frauen-Bundesliga als Kapitänin an. Und gleich beim 2:1-Auftaktsieg bei der TSG Hoffenheim ging die neunmalige Nationalspielerin voran und erzielte beide Tore für den Aufsteiger. Am Samstag (ab 14 Uhr, live bei MagentaSport und DAZN) steht die schwäbische Heimpremiere gegen den Hamburger SV an. Im DFB.de-Interview spricht die 32 Jahre alte Defensivspielerin mit Mitarbeiter Ralf Debat über ihre Rückkehr und ihre Ziele.

DFB.de: Mit dem 2:1 bei der TSG Hoffenheim gelang dem VfB Stuttgart im ersten Bundesligaspiel der Vereinshistorie ein Saisonstart nach Maß. War Ihnen die historische Bedeutung des Sieges direkt bewusst, Frau Rall?

Maximiliane Rall: Auch wenn im Vorfeld des Spiels viel darüber gesprochen wurde, war das bei mir nicht sofort im Kopf. Das kam erst nach dem Abpfiff. In erster Linie haben wir uns über die drei Punkte gefreut. Wenn ein wenig Zeit vergangen ist, werden wir uns aber sicherlich gerne an die Partie zurückerinnern.

DFB.de: Mit Ihren beiden Treffern trugen Sie sich auch persönlich in die Geschichtsbücher des Klubs ein. Was bedeutet Ihnen das?

Rall: Dass mir die ersten Tore für den Verein in der Bundesliga gelungen sind und ich dem Team damit helfen konnte, ist schon eine coole Sache.

DFB.de: Sie haben selbst sieben Jahre lang für Hoffenheim gespielt. Ist es noch etwas Besonderes, auf Ihren früheren Verein zu treffen?

Rall: Nach so vielen Jahren ist keine Spielerin mehr da, mit der ich noch zusammengespielt habe. Von daher gibt es kaum noch Verbindungen. Etwas Besonderes wäre es für mich gewesen, wenn wir im Dietmar-Hopp-Stadion gespielt hätten. Das ist auch deshalb mein Lieblingsstadion, weil ich dort mit Bayern München regelmäßig getroffen habe. Diesmal in der Arena einen Doppelpack zu schnüren, war aber auch genial. (lacht)

DFB.de: Es war auch Ihr erstes Pflichtspiel als neue VfB-Kapitänin. Wie hat es sich angefühlt, das Team auf den Platz zu führen?

Rall: Extrem gut. Ich habe richtig Bock auf diese Rolle. Es macht mir Spaß, Verantwortung zu übernehmen.

DFB.de: Entspricht es nicht auch Ihrem Naturell, als Leaderin voranzugehen?

Rall: Doch, schon. Gerade jüngeren Spielerinnen gebe ich sehr gerne etwas von meinen Erfahrungen mit. Sehr wichtig ist dabei aber auch das Vertrauen des Trainers. Nico Schneck und sein Team geben mir ein richtig gutes Gefühl.

DFB.de: Wie sind nach der gelungenen Premiere die Reaktionen in Ihrem persönlichen Umfeld ausgefallen?

Rall: Die Resonanz war riesig. Viele Verwandte, Freunde und auch ehemalige Teamkolleginnen haben sich gemeldet. Da spürt man, wie viele Menschen den Weg der VfB-Frauen verfolgen.

DFB.de: Erstmals seit November 2023 standen Sie in einem Bundesligaspiel auf dem Platz. Wie sehr haben Sie das vermisst?

Rall: Eigentlich dachte ich, es wird mir gar nicht fehlen. Deshalb bin ich nach meiner Rückkehr aus den USA auch ganz bewusst zum VfB in die Regionalliga gewechselt. Dort musste ich zunächst - das gebe ich ehrlich zu - nicht immer an die Grenze gehen. Nach und nach habe ich jedoch wieder einen großen Ehrgeiz entwickelt und denke jetzt nicht im Traum daran, meine Karriere austrudeln zu lassen. Ganz im Gegenteil! Bis zum letzten Tag werde ich 100 Prozent geben und alles investieren. In Hoffenheim ist mir erst wieder richtig bewusst geworden, weil geil es ist, in der Bundesliga zu spielen.

DFB.de: War Ihnen schon bei Ihrem Wechsel zum damaligen Regionalligisten nach Stuttgart im Januar 2025 klar, dass der Weg des VfB so schnell in die Bundesliga führen würde?

Rall: Mir war klar, dass der Weg dorthin führen und dass ich diese Entwicklung mitgestalten soll. Das hat mich sehr gereizt. Im Nachhinein muss ich sagen, dass es genau der richtige Schritt zur richtigen Zeit war.

DFB.de: Was haben Sie sich mit dem Team für die erste Saison in der höchsten deutschen Spielklasse vorgenommen?

Rall: Unser großes Ziel ist als Aufsteiger der Klassenverbleib. Wir wissen, dass wir dafür hart arbeiten und vor allem die Basics auf den Platz bringen müssen. Daran ändert auch der Sieg in Hoffenheim nichts.

DFB.de: Stört es sie, dass viele Konkurrenten den VfB schon sehr stark einschätzen?

Rall: Nein, warum? Jeder kann seine Meinung sagen. Ich backe lieber kleinere Brötchen und fokussiere mich mit dem Team darauf, im nächsten Spiel 100 Prozent zu bringen und Punkte zu holen. Jede Partie in der Liga ist eng und umkämpft.

DFB.de: War der erste Dreier für Sie daher auch ein Grund zum Feiern?

Rall: Wir haben jetzt nicht gleich die Hütte abgerissen, wenn Sie das meinen. (lacht) Dennoch waren wir sehr froh über den Sieg und durften das auch ein, zwei Tage genießen.

DFB.de: Trotz Ihrer herausragenden Leistung waren Sie im Interview nach dem Spiel nicht ganz unkritisch. Ist das ein Beleg für die hohen Ansprüche des Vereins und der Mannschaft?

Rall: Nicht, dass es falsch ankommt: Ich war nach dem Spiel total zufrieden, zumal wir uns viele Chancen herausgespielt und kämpferisch alles in die Waagschale geworfen haben. Dass wir auch mal im tiefen Block standen, ist gegen einen fußballerisch guten Gegner wie Hoffenheim normal. Es ist aber auch klar, dass noch nicht alles perfekt war und wir beispielsweise zu mehr Ballbesitzphasen kommen können. Das habe ich angesprochen.

DFB.de: In welchen Bereichen muss sich das Team vor allem steigern?

Rall: Wie gesagt: Das Spiel mit dem Ball ist noch weiter ausbaufähig. Ich bin grundsätzlich aber sehr zuversichtlich, dass sich unser Team in jeglicher Hinsicht Schritt für Schritt verbessern wird. Wir haben viele junge Spielerinnen mit einem riesigen Potenzial. Da wird einiges kommen.

DFB.de: Die nächsten Gegner heißen Hamburger SV und 1. FC Nürnberg. Könnte das die Chance sein, optimal zu starten und sich zunächst im oberen Tabellendrittel festzusetzen?

Rall: Langsam, langsam. (lacht) Ich sage es mal so: Wir haben sicherlich das Zeug dazu, gegen diese beiden direkten Konkurrenten zu punkten und im besten Fall zu gewinnen. Das ist auch unser Ziel. Es werden jedoch mit Sicherheit sehr "eklige" Spiele, die uns alles abverlangen. Dafür müssen wir alle 100 Prozent abrufen.

DFB.de: Die Heimpremiere gegen den HSV findet im GAZi-Stadion auf der Waldau statt. Das eigentliche Stadion der Stuttgarter Kickers ist die neue Spielstätte der VfB-Frauen. Wie finden Sie das?

Rall: Ich freue mich sehr darauf, dort zu spielen. Das Stadion hat in Stuttgart eine günstige Lage und ist mit Sicherheit ein guter Ort, um möglichst viele Fans anzulocken.

DFB.de: Konnten Sie sich mit den Bedingungen vor Ort schon mal vertraut machen?

Rall: Wir trainieren in dieser Woche dort und werden anschließend auch eine Führung haben, um uns alles anschauen zu können.

DFB.de: Worauf wird es ankommen, um möglichst den zweiten Sieg zu landen?

Rall: Wir müssen von Beginn an den Kampf annehmen und spielerisch noch einiges draufpacken.