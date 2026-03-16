Die DFB-Stiftung Sepp Herberger verleiht heute in der Autostadt in Wolfsburg die Sepp-Herberger-Awards. Insgesamt elf Preisträger werden in fünf Kategorien geehrt und erhalten zusammen 100.000 Euro Preisgeld. Die Veranstaltung wird um 20.15 Uhr live auf #dabeiTV bei MagentaTV sowie auf dem DFB-YouTube-Kanal übertragen. Mit dabei sind Musiker Tim Bendzko sowie die Fußball-Legenden Philipp Lahm und Otto Rehhagel.

Die Sepp-Herberger-Awards rücken Menschen und Initiativen ins Rampenlicht, die Verantwortung übernehmen und die Gemeinschaft stärken. Prämiert werden den Stiftungsschwerpunkten entsprechend Projekte aus dem Handicapfußball, der Resozialisierung von Strafgefangenen sowie der Zusammenarbeit von Schulen und Fußballvereinen.

Eine besondere Auszeichnung ist der in der Kategorie "Sozialwerk" verliehene Horst-Eckel-Preis. Die mit 12.500 Euro dotierte Auszeichnung erinnert an den Weltmeister von 1954 und zeichnet außergewöhnliches Engagement für Mitmenschlichkeit und Zusammenhalt aus. Zusätzlich wird eine Fußball-Stiftung mit einem Sonderpreis für ihr Wirken geehrt.

Neuendorf, Nowotny und Lahm vor Ort

Zur Preisverleihung werden zahlreiche Persönlichkeiten aus Sport, Politik und Gesellschaft erwartet. Unter anderem haben sich DFB-Präsident Bernd Neuendorf, Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies und Dr. Christiane Schenderlein, Staatsministerin für Sport und Ehrenamt, angekündigt. Aus dem Fußball sind Weltmeister Philipp Lahm, Trainerlegende Otto Rehhagel, der langjährige Nationalspieler Jens Nowotny und die ehemalige Bundestrainerin Tina Theune mit dabei.

Den musikalischen Rahmen schaffen Tim Bendzko und AYLA. Durch den Abend führen Amelie Stiefvatter und Sebastian Hellmann. Die Sepp-Herberger-Awards werden von Volkswagen und der Deutschen Telekom unterstützt.

Hier geht's zum Livestream auf dem DFB-YouTube-Kanal. Weitere Informationen zu den Sepp-Herberger-Awards gibt es hier.