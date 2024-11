Die deutsche U 17-Nationalmannschaft hat sich nach der erfolgreichen EM-Qualifikation im Länderspiel gegen die Niederlande ein Unentschieden erkämpft. Im türkischen Antalya holte die DFB-Auswahl gegen die Elftal nach zweifacher Führung ein 2:2 (0:0). Beim DFB-Team durften dabei mit Daniel Richter, Domenic Köppel, Fin-Luca Rüdiger, Collin Schramm, Gianluca Reschke, Paul Hanfland und Tjark Möbius insgesamt sieben Spieler ihr Debüt feiern.

"Wir haben uns gegen einen richtig guten Gegner sehr gut und stabil präsentiert", sagte DFB-Trainer Marc Meister. "Die Mannschaft hat sehr gut dagegengehalten und in der letzten Viertelstunde noch zwei, drei gute Chancen gehabt. Am Ende ist das Trainerteam mit dem Spiel und der Leistung sehr zufrieden."

Prestige-Duell nimmt nach der Halbzeit fahrt auf

Nach einer torlosen ersten Halbzeit erwischte die deutsche U 17 in Halbzeit zwei einen Blitzstart: In der 46. Minute erzielte Daniel Richter von Arminia Bielefeld den 1:0-Führungstreffer. Nachdem das DFB-Team in der 55. Minute durch Chivano Wijks den Ausgleich hinnehmen musste, ging die DFB-Auswahl gut fünf Minuten später durch das Tor von Niklas Hildebrandt erneut in Führung (61.). Für die Niederlande erzielte Kelvin Neijenhuis den Ausgleich zum 2:2-Endstand (70.).