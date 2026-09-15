DER DFB
UEFA vergibt Champions-League-Finale 2028 nach München
Die UEFA hat heute im Rahmen ihrer Exekutivkomitee-Sitzung in Thessaloniki die Austragung des Endspiels der UEFA Champions League 2028 an München vergeben. Damit kehrt das größte Spiel im europäischen Klubfußball bereits drei Jahre nach dem Finale 2025 zurück in die Allianz Arena. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) war gemeinsam mit der bayerischen Landeshauptstadt als einziger Bewerber ins Vergabeverfahren gegangen.
Das Endspiel ist für den 27. Mai 2028 in der Allianz Arena geplant. Rund um das Finale sind mehrere Veranstaltungen für Fans aus ganz Europa geplant. Nach den Endspielen 2012 und 2025 ist München damit zum dritten Mal Gastgeber des Champions-League-Finales in der Allianz Arena. Insgesamt wird die Stadt zum sechsten Mal Schauplatz eines Europapokal-Endspiels der Königsklasse sein.
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Autor: dfb
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