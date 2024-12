U 23-Frauen treffen im "Kracher" auf Spanien

Die deutsche U 23-Frauen-Nationalmannschaft trifft heute (ab 18.30 Uhr, live auf YouTube) in Unterhaching auf Spanien. DFB-Trainerin Kathrin Peter hatte Mitte November 23 Spielerinnen für die letzte Maßnahme des Jahres nominiert, in der es zum Jahresabschluss am 2. Dezember (ab 16 Uhr) in Tubize noch gegen Gastgeber Belgien geht.

Die deutsche Startelf: Borggräfe - Müller, Kögel (C), Diehm, Piljic, Mahmoud, Zdebel, Martinez, Corley, Wamser, Ostermeier

Peter sagt: "Die Spielerinnen aus dem U 20-WM-Kader stehen wieder zur Verfügung, und wir haben einige ältere Spielerinnen nominiert, die durch gute Leistungen auf sich aufmerksam machen konnten. Wir freuen uns ebenso, dass einige junge Spielerinnen eine Chance im Kader der Frauen-Nationalmannschaft erhalten und weitere auf Abruf stehen. Die Zusammenarbeit zwischen den Teams ist sehr gut."

Peter nominiert Mickenhagen und Janzen nach

Nachdem Peter bei der vergangenen U 23-Maßnahme in Absprache mit den Vereinen auf die Teilnehmerinnen der U 20-Frauen-Weltmeisterschaft verzichtet hatte, sind nun einige Akteurinnen der ehemaligen U 20-Frauen-Nationalmannschaft ins Team gerückt. Verzichten muss Peter allerdings auf Anna Aehling und Loreen Bender, für die sie Julia Mickenhagen von Bayer 04 Leverkusen und Mathilde Janzen, die bei Kristianstads DFF unter Vertrag steht, nachnominiert hatte. Die Torhüterinnen Laura Dick und Rebecca Adamczyk sind erkrankt, dafür rückte Lina Altenburg nach. Ob Adamczyk mit nach Belgien reisen wird, entscheidet das Trainer*innen-Team erst nach dem Spanien-Spiel.

Drei auf Abruf nominierte Spielerinnen des Kaders der Frauen-Nationalmannschaft - Kristin Kögel, Shekiera Martinez und Marie Müller - stehen im Aufgebot der U 23.

U 23 bislang ungeschlagen

Auf die bislang ungeschlagene U 23-Frauen-Nationalmannschaft - im Oktober war das Team mit einem 3:0 gegen Frankreich und einem 2:2 gegen Italien gestartet - wartet zunächst im Heimspiel im Stadion am Sportpark in Unterhaching mit Spanien ein echter Härtetest. Eintrittskarten für die Partie können im DFB-Ticketportal erworben werden.

"Zum Jahresende wartet noch einmal ein besonderer Kracher auf uns", sagt Kathrin Peter. "Duelle gegen Spanien sind etwas Besonderes, weil uns in solchen Spielen alles abverlangt wird und die Mädels auf absolutem Topniveau unter maximalem Stress performen müssen. Dabei können wir auf einen sehr guten Kader bauen."

Die DFB-Trainerin weiter: "Im zweiten Spiel gegen Belgien werden es sicherlich andere Herausforderungen sein, die wir zu bewältigen haben. Hier werden Präzision, Durchsetzungsvermögen und Zielstrebigkeit entscheidend sein. Gerne möchte ich aber auch wieder die Kreativität und Spielfreude sehen, die unser Team zuletzt so stark gemacht hat. Nach den guten Auftritten der Mannschaft im Oktober gehen wir mit viel Selbstvertrauen in die anstehenden Spiele."