Nach der Nachnominierung von Jella Veit (Eintracht Frankfurt) in die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat DFB-Trainer Michael Urbansky nun Svea Stoldt (Hamburger SV) für die kommende Länderspielmaßnahme der U 23-Frauen gegen Norwegen und Belgien berufen.

Jella Veit wiederum rückte im A-Team für Sophia Kleinherne (VfL Wolfsburg) nach, die aufgrund einer muskulären Verletzung ihre Teilnahme am bevorstehenden Lehrgang absagen musste.

Die U 23 trifft zunächst am 2. März (ab 18 Uhr) in Alesund in der Länderspielrunde auf Norwegen. Mit einem Erfolg würde sich das Team vorzeitig einen Platz im Halbfinale des Final Four sichern. Am 6. März (ab 18.15 Uhr) folgt das nächste Länderspiel: Dann empfängt die Mannschaft von Trainer Urbansky im Lohrheidestadion in Bochum-Wattenscheid Belgien. Eintrittskarten für die Begegnung sind im DFB-Ticketshop erhältlich.