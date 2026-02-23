U 23-Frauen
Stoldt für Veit nachnominiert
Nach der Nachnominierung von Jella Veit (Eintracht Frankfurt) in die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat DFB-Trainer Michael Urbansky nun Svea Stoldt (Hamburger SV) für die kommende Länderspielmaßnahme der U 23-Frauen gegen Norwegen und Belgien berufen.
Jella Veit wiederum rückte im A-Team für Sophia Kleinherne (VfL Wolfsburg) nach, die aufgrund einer muskulären Verletzung ihre Teilnahme am bevorstehenden Lehrgang absagen musste.
Die U 23 trifft zunächst am 2. März (ab 18 Uhr) in Alesund in der Länderspielrunde auf Norwegen. Mit einem Erfolg würde sich das Team vorzeitig einen Platz im Halbfinale des Final Four sichern. Am 6. März (ab 18.15 Uhr) folgt das nächste Länderspiel: Dann empfängt die Mannschaft von Trainer Urbansky im Lohrheidestadion in Bochum-Wattenscheid Belgien. Eintrittskarten für die Begegnung sind im DFB-Ticketshop erhältlich.
Kategorien: U 23-Frauen
Autor: dfb
Werder-Stürmerin Alber: "Große Vorfreude" auf die Alte Försterei
Seit Beginn des Jahres trägt Mara Alber das Trikot des SV Werder. Die Offensivspielerin war im Sommer von der TSG Hoffenheim zum FC Chelsea gewechselt und ist bis zum Saisonende nach Bremen ausgeliehen. Mit DFB.de spricht sie darüber.
Gruppen für U 23-Länderspielrunde 2026/2027 ausgelost
Die Länderspielrunde der Saison 2026/2027 ist ausgelost worden. Die deutschen U 23-Frauen treffen in Gruppe A auf Schottland, Frankreich, Schweden und die Niederlande. Los geht's im Oktober 2026.
Dreimal Birkholz: U 23 feiert Heimsieg über Belgien
Die deutsche U 23-Frauen-Nationalmannschaft hat sich den ersten Sieg im neuen Länderspieljahr geholt. In Bochum-Wattenscheid siegte das Team von DFB-Trainer Michael Urbansky mit 4:2 (1:1) gegen Belgien.