U 21 gewinnt Testspiel gegen RB Leipzigs U 19

Die deutsche U 21-Nationalmannschaft hat im Rahmen ihres Trainingslagers in Blankenhain ein Testspiel gegen die U 19 von RB Leipzig bestritten. Den Vergleich am Sonntagabend gewann die Mannschaft von Cheftrainer Antonio Di Salvo mit 8:0 (5:0). Eric Martel erzielte das 1:0 bereits in der 4. Minute, Paul Nebel (16.), Max Rosenfelder (27.), Brajan Gruda (30.) und Nicolò Tresoldi (35.) stellten vor dem Seitenwechsel auf 5:0. Nach der Pause traf zudem Ansgar Knauff (52.), Nelson Weiper (86./89.) schnürte einen späten Doppelpack.

"Zuallererst bin ich froh, dass sich keiner verletzt hat", meint Di Salvo nach der Partie. "Das Spiel war ordentlich. Wir haben viele Abläufe trainiert, die wir im Spiel umsetzen konnten und die auch in Tore umgemünzt werden konnten. Wir haben ein Standardtor erzielt, im Pressing Bälle erobert, schnell nach vorne gespielt und daraus Tore geschossen. Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden."

Bei dem Test bekamen fast alle Spieler ähnlich viel Spielzeit, um sich zu zeigen. "Wir haben zur Pause bis auf Bright Arrey-Mbi und Elias Baum komplett gewechselt. Gerade für Bright war es gut, mal wieder 90 Minuten durchzuspielen. Bis auf Noah Atubolu hat jeder Torhüter 30 Minuten gespielt. Nnamdi Collins und Tim Oermann sind leicht angeschlagen und kamen deshalb nicht zum Einsatz", erklärte der DFB-Übungsleiter.

Noch bis zum 4. Juni bereitet sich die Mannschaft in Blankenhain auf die Europameisterschaft in der Slowakei (11. bis 28. Juni) vor. Am letzten Tag des Trainingslagers (4. Juni) wird der finale Kader bekanntgegeben. Am 12. Juni (ab 21 Uhr, live in SAT.1) startet die U 21-Auswahl gegen Slowenien in das EM-Turnier.