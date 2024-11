U 19 zeigt Moral: Remis im zweiten Test gegen Polen

Im zweiten Testspiel gegen Polen hat die deutsche U 19 Futsal-Nationalmannschaft Moral bewiesen und sich nach einer Niederlage im ersten Aufeinandertreffen (0:2) nun mit einem Unentschieden belohnt. Die Mannschaft von Trainer Daniel Gerlach trennte sich nach einer intensiven Partie mit 2:2 (0:2) von der polnischen Auswahl.

"Das 2:2 gegen eine der stärksten Nationen dieser Altersklasse ist ein guter Ertrag für unsere Mannschaft", sagte Trainer Daniel Gerlach. "Insgesamt waren die beiden Spiele eminent wichtig für unsere weitere Teamentwicklung. In Hinblick auf die EM-Qualifikation müssen wir an der Intensität dieser beiden Spiele gegen Polen festhalten."

Die Gäste legten erneut einen starken Start hin: Golabek brachte Polen früh mit 0:1 in Führung (4.), und Sowa erhöhte in Halbzeit zwei auf 0:2 (25.). Doch die deutsche Mannschaft zeigte Moral und kämpfte sich zurück. Altay verkürzte kurz darauf auf 1:2 (32.), bevor Beretta mit einem Treffer den Ausgleich zum schlussendlichen 2:2 erzielte (37.). Auf dem Weg zur U 19-Futsal-Europameisterschaft 2025 in der Republik Moldau bekommt es die DFB-Auswahl in der Vorrunde der EM-Qualifikation mit Georgien, Litauen und Malta zu tun. Ausgespielt wird die Vorrunde zwischen dem 21. und 26. Januar 2025 in Litauen.