U 19 Futsal-Nationalmannschaft unterliegt Polen

Vor der EM-Qualifikation im Januar traf die deutsche U 19 Futsal-Nationalmannschaft am DFB-Campus in Frankfurt auf Polen. Die Mannschaft von Trainer Daniel Gerlach unterlag der polnischen Auswahl mit 0:2 (0:0).

"Das war ein gutes Spiel für unsere Entwicklung, damit wir in Hinblick auf unsere Spielidee im Angriff und in der Defensive nächste Schritte machen können", sagte Trainer Daniel Gerlach. Für mich bemerkenswert, dass wir in der ersten Halbzeit nicht nur auf Augenhöhe waren, sondern sogar ein wenig besser als der Gegner, der in der UEFA-Rangliste deutlich vor uns steht."

Nach einer torlosen ersten Halbzeit, erzielte Kacper Pawlus kurz nach Wiederanpfiff den Führungstreffer (23.), ehe er seinen Doppelpack zum 2:0-Endstand schnürte (31.) Auf dem Weg zur U 19-Futsal-Europameisterschaft 2025 in der Republik Moldau bekommt es die DFB-Auswahl in der Vorrunde der EM-Qualifikation mit Georgien, Litauen und Malta zu tun. Ausgespielt wird die Vorrunde zwischen dem 21. und 26. Januar 2025 in Litauen.