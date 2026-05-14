U 17 heute im Halbfinale gegen Spanien

Die deutschen U 17-Juniorinnen spielen heute (ab 19 Uhr, live bei RTL+) um den Einzug ins Finale der Europameisterschaft 2026. In Belfast trifft die Mannschaft von DFB-Trainerin Sabine Loderer auf Spanien. Wie schon in der Gruppenphase wird das Spiel von RTL live bei RTL+, YouTube und TikTok sowie von Sportdigital übertragen.

Spielstätte ist der Windsor Park, dort wird das DFB-Team erstmals in diesem Turnier auf Naturrasen auflaufen - die bisherigen EM-Spiele fanden auf Kunstrasen statt. Die slowenische Schiedsrichterin Tjaša Misja wird die Partie leiten. Sollte nach den regulären 90 Minuten noch kein Sieger feststehen, folgt direkt ein Elfmeterschießen. Das andere Halbfinale bestreiten Norwegen und Frankreich bereits um 15 Uhr.

"Wir wollen auf unsere Art dagegenhalten"

"Wir wollen weiter stark bei uns bleiben", sagt Sabine Loderer. "Spanien ist eine sehr spielstarke Mannschaft mit vielen guten Zockerinnen, die viel über das Zentrum kommen und sehr variabel agieren. Wir wollen auf unsere Art dagegenhalten, wie wir es auch in diesem Turnier defensiv schon gezeigt haben. Mit der Intensität und Schärfe, mit der die Mädels die Spiele angehen - egal, ob offensiv oder defensiv -, werden die Spanierinnen auch Probleme haben.“

DFB-Gegner Spanien hat sich als Zweitplatzierter der Vorrundengruppe B für das Halbfinale qualifiziert. Wie Deutschland gewann Spanien zwei der drei Partien, einzig gegen Gruppensieger Frankreich hatte die spanische Auswahl mit 0:1 das Nachsehen. Die deutsche und spanische Mannschaft standen sich bereits zweimal während ihrer U 16-Zeit gegenüber - mit ausgeglichener Bilanz: Einmal siegte das DFB-Team mit 1:0, einmal die Ibererinnen mit 3:2.