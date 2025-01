Mit viel Moral zum ersten Sieg im neuen Jahr: Die deutsche U 17-Nationalmannschaft hat das zweite Spiel gegen Portugal mit 2:1 (1:1) für sich entschieden. Maik Afri Akumu von Hertha BSC erzielte in der 87. Minute den Siegtreffer für das Team von DFB-Trainer Marc Meister.

David Creta von der TSG Hoffenheim hatte in der 30. Minute zum Ausgleich für den deutschen Nachwuchs getroffen, nachdem Francisco Fernandes die portugiesische Auswahl sechs Minuten zuvor in Führung geschossen hatte (24.). Am vergangenen Donnerstag war der erste Vergleich der beiden Nationen in der Pinatar Arena nach einem "intensiven Spiel" 1:1 ausgegangen.

Meister: "Das hat uns gut gefallen"

"Das hat uns gut gefallen, was die Jungs heute gezeigt haben", sagte Meister. "Was wir uns in den vergangenen Tagen hier im Trainingslager erarbeitet haben, hat das Team kurzfristig sehr gut umgesetzt. Wir waren die beiden Spiele insgesamt besser und haben versucht, der gesunden Härte der Portugiesen mit Fußball aus dem Weg zu gehen. Wir haben heute wieder drei Riesenmöglichkeiten liegen gelassen, aber insgesamt gut dagegengehalten."

Die beiden Partien dienten der deutschen Mannschaft zur Vorbereitung auf die zweite und entscheidende EM-Qualifikationsrunde, die vom 17. bis 26. März mit Partien gegen Österreich, Turniergastgeber Spanien und Norwegen ausgetragen wird. Zuvor startet die deutsche U 17 vom 10. bis 20. Februar noch beim Algarve Cup in Portugal.

Die EM-Endrunde findet in diesem Jahr vom 19. Mai bis 1. Juni in Albanien statt. Die EM-Gruppenersten und die vier besten Zweitplatzierten qualifizieren sich zudem für die U 17-WM 2025 in Katar, die erstmals mit 48 Teams ausgetragen wird.