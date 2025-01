U 17 spielt zum Jahresauftakt Remis gegen Portugal

Die deutsche U 17-Nationalmannschaft ist mit einem Unentschieden ins Jahr 2025 gestartet. Die Mannschaft von DFB-Trainer Marc-Patrick Meister trennte sich im Trainingslager im spanischen Pinatar von der Auswahl Portugals im ersten von zwei Duellen 1:1 (0:0). Alexander Staff von Eintracht Frankfurt glich per Handelfmeter in der Schlussminute (90.) den portugiesischen Führungstreffer von Anisio Cabral (47.) aus. Bereits am Samstag (ab 11 Uhr) folgt an gleicher Stelle das zweite Aufeinandertreffen mit den Portugiesen.

"Es war ein sehr intensives Spiel gegen eine sehr gute portugiesische Mannschaft. Bis auf die ersten zehn Minuten hatten wir jederzeit die Spielkontrolle. Wir waren heute besser als das eine Tor", sagte Marc-Patrick Meister. "Zur Pause haben wir komplett durchgewechselt. Die Jungs haben nicht locker gelassen und es zum Schluss erzwungen."

In Vorbereitung auf die zweite EM-Qualifikationsrunde, die in der zweiten Märzhälfte mit Partien gegen Österreich, Spanien und Norwegen ebenfalls auf der Iberischen Halbinsel ausgetragen wird, reist die U 17 des Jahrgangs 2008 vom 10. bis 20. Februar zudem zum Algarve Cup in Portugal, wo das Team ebenfalls an einem Vier-Länder-Turnier teilnimmt.