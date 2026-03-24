Tresoldi: "Ziemlich sicher, dass wir zwei super Spiele haben werden"

Für die deutsche U 21-Nationalmannschaft stehen in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2027 die ersten beiden Spiele des Jahres auf dem Programm. Am Freitag (ab 18 Uhr, live bei ProSieben MAXX und auf Joyn) trifft das Team von DFB-Trainer Antonio Di Salvo in Braunschweig auf Verfolger Nordirland, bevor es am Dienstag, 31. März (ab 18 Uhr, live bei ProSieben MAXX und auf Joyn) in Athen gegen Tabellenführer Griechenland geht. Auf DFB.de spricht Nicolò Tresoldi über die anstehenden Aufgaben.

Nicolò Tresoldi über...

... den Start ins neue Jahr: Der Start ins neue Jahr war sehr erfolgreich für mich, unter anderem mit einem Tor in der Champions League gegen Atletico Madrid. In den letzten sieben bis acht Wochen lief es sehr gut und ich hoffe, dass ich den Schwung mit in die U 21 nehmen kann.

... seine gute Form: Ich hätte nicht gedacht, dass das Jahr so gut läuft, aber das zeigt, dass der Schritt nach Belgien für mich der richtige war. Ich glaube, dass ich mich überall entwickelt habe, sowohl auf als auch neben dem Platz und freue mich, dass es aktuell so gut läuft.

... WM-Hoffnungen mit der A-Nationalmannschaft: Ich möchte einfach nur spielen und Tore schießen. Was dann passiert, werden wir sehen. Der Fokus liegt jetzt erstmal hier, wir haben zwei sehr wichtige Spiele. Ich möchte hier zwei Siege holen und am besten viele Tore schießen und dann auch im Verein wieder erfolgreich sein. Bei mir hat sich noch keiner gemeldet. (lächelt)

... den Austragungsort: Als Hannoveraner in Braunschweig zu spielen, ist immer etwas Besonderes, aber ich freue mich sehr, wieder in Deutschland und in Niedersachsen zu sein. Ich habe im Vorfeld auch mit ein paar ehemaligen Kollegen aus Hannover gefrühstückt und es werden auch ein paar Freunde im Stadion sein, das freut mich natürlich sehr.

... Griechenland und Nordirland: Die Spiele im Oktober waren zwei eher schlechtere Spiele von uns. Gegen Griechenland haben wir dann auch verloren, in Nordirland konnten wir zum Glück noch gewinnen. Ich denke, dass wir jetzt ein bisschen weiter sind und uns ein bisschen besser kennen. Qualität haben wir sowieso. Jetzt ist es einfach wichtig, dass wir gut trainieren und uns gut vorbereiten. Wir möchten am Ende Erster werden und dafür müssen wir die beiden Spiele gewinnen.

... die Stimmung in der Mannschaft: Die Stimmung ist sehr gut. Viele kommen mit Schwung aus dem Verein, das ist ganz wichtig. Wir freuen uns sehr hier zu sein, die Jungs und den Staff zu sehen. Das ist immer etwas Besonderes.

... über die Situation in der EM-Qualifikation: Die Rechnung ist eigentlich einfach: Wenn wir jedes Spiel gewinnen, sind wir Erster. Dafür haben wir die Qualität und so müssen wir auch ins Spiel gehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir am Ende auf eins stehen und jetzt zwei super Spiele haben werden.

... Saïd El Mala: Er ist ein ganz normaler Mensch, wir machen auch ganz viel zusammen. Er ist sehr bodenständig und immer gut drauf. Ich hoffe, dass er seine Lockerheit behält. Man spricht zu Recht sehr viel über ihn, weil er einfach unglaubliche Qualitäten hat. Er ist ein super Spieler und kann uns hoffentlich auch in den nächsten beiden Spielen helfen.

... einen möglichen Verbandswechsel: Ich habe mit Niemandem aus Italien gesprochen. Ich bin jetzt mit der U 21 unterwegs und fokussiert auf die nächsten beiden Spiele. Von daher gibt es dazu nichts zu sagen.