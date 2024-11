Topspiel und Premiere: Cottbus trifft auf Primus Sandhausen

Der Ball rollt wieder: Die 3. Liga meldet sich mit dem 10. Spieltag aus der zweiten Länderspielpause der Saison zurück. Dabei kommt es gleich zum Kräftemessen zweier Spitzenteams. Tabellenführer SV Sandhausen ist am Samstag (ab 14 Uhr, live bei MagentaSport und im RBB) beim gut gestarteten FC Energie Cottbus gefordert. Der Aufsteiger belegt Rang vier. DFB.de mit den Fakten zum Spitzenspiel.

Die Länderspielpause: In der Meisterschaft stand zwar kein Spiel auf dem Programm, im Einsatz waren beide Teams während der Unterbrechung der Liga dennoch. Beim FC Energie Cottbus war zunächst ein Testspiel gegen den VfL Wolfsburg geplant. Nachdem der Bundesligist aufgrund von personellen Engpässen absagen musste, fanden die Lausitzer mit dem Zweitligisten 1. FC Magdeburg kurzfristigen Ersatz. Gegen den Tabellenzweiten der zweithöchsten Spielklasse unterlagen die Cottbuser 1:4 (0:1). Der Treffer des FC Energie ging auf das Konto von Romarjo Hajrulla. In einem Pflichtspiel war dagegen der SV Sandhausen gefordert. Der ehemalige Zweitligist zog durch die Treffer von Sebastian Stolze (76.) und Emmanuel Iwe (90.+2) zum 2:1 beim Südwest-Regionalligisten FC-Astoria Walldorf in das Verbandspokal-Halbfinale ein. Dort muss der SVS beim Landesligisten VfR Gommersdorf antreten, der im Viertelfinale den Drittligisten SV Waldhof Mannheim bezwingen konnte.

Die aktuelle Form: Dass der SV Sandhausen und der FC Energie Cottbus derzeit von vier Zählern getrennt werden, hängt mit dem Saisonstart zusammen. Denn aus den zurückliegenden fünf Begegnungen - dem Abschnitt nach der ersten Länderspielpause - konnten beide Teams 13 von 15 möglichen Zählern einsammeln. Beim SC Verl (3:0), gegen die U 21 des VfB Stuttgart (4:0), beim VfL Osnabrück (5:2) und gegen den 1. FC Saarbrücken (4:1) stellten die Lausitzer ihre Offensivqualitäten unter Beweis - vor allem in Person von Timmy Thiele, der allein gegen den FCS jeden der vier Treffer beisteuern konnte. Zuletzt gab es ein 0:0 in der Partie bei Mitaufsteiger Hannover 96 II. Der SV Sandhausen verpasste nach der Partie gegen die U 23 von Borussia Dortmund (3:1) in den Spielen beim SV Wehen Wiesbaden (3:1) gegen den FC Ingolstadt 04 (4:3) und bei der SpVgg Unterhaching (0:0) nur knapp eine perfekte Englische Woche. Mit dem 2:1-Derbysieg gegen den SV Waldhof Mannheim gelang dennoch der Sprung an die Spitze.

Die Trainer: Schon seit Juli 2021 steht Claus-Dieter Wollitz zum insgesamt dritten Mal nach Juli 2009 bis Dezember 2011 und April 2016 bis Dezember 2019 beim FC Energie Cottbus in der Verantwortung. Dabei gelang gleich zweimal auch der Aufstieg in die 3. Liga. Der frühere Bundesligaprofi (64 Einsätze für den FC Schalke 04, Bayer 04 Leverkusen, 1. FC Kaiserslautern und 1. FC Köln) befindet sich in seiner letzten Saison als Chefcoach bei den Lausitzern. "Pele" Wollitz, derzeit noch in Personalunion Trainer und Sportlicher Leiter, soll ab Sommer 2025 als künftiger Sportdirektor "den Verein vom Nachwuchsleistungszentrum bis hin zur ersten Mannschaft strukturell, konzeptionell einheitlich und zukunftsträchtig weiterentwickeln". Beim SV Sandhausen ist Sreto Ristic zu Saisonbeginn an seine frühere Wirkungsstätte zurückgekehrt. Im Sommer 2008 war der inzwischen 48-Jährige schon einmal beim SVS gelandet, damals allerdings noch als Spieler. Für Sandhausen kam der frühere Mittelstürmer in 73 Partien in der 3. Liga und im DFB-Pokal auf 14 Treffer und acht Torvorlagen. Als Trainer stand Ristic schon für den Halleschen FC (Februar 2023 bis April 2024) in der 3. Liga an der Seitenlinie.

Die Bilanz: Das Duell FC Energie Cottbus gegen den SV Sandhausen steigt nach einer mehr als zehnjährigen Unterbrechung und erstmals in der 3. Liga überhaupt. Bisher standen sich beide Klubs überwiegend in der 2. Bundesliga gegenüber. Mit zwei Siegen, einem Unentschieden und einem Cottbuser Erfolg (Torverhältnis 9:6) spricht die Bilanz nach vier Liga-Vergleichen knapp für den SV Sandhausen. Hinzu kommt noch ein 3:0 in der ersten DFB-Pokal-Runde der Saison 2012/2013.

Die Stimmen: "Tabellarisch steht jetzt ein echtes Spitzenspiel an", sagt Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz vor dem Duell mit dem Tabellenführer aus Sandhausen. "Wir sehen uns allerdings selbst noch nicht als Spitzenmannschaft. Unser Fokus ist nach wie vor darauf ausgerichtet, uns Punkte für den Klassenverbleib zu erarbeiten. Der SV Sandhausen hat eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern, steht mit 20 Punkten aus neun Begegnungen zurecht ganz oben. Dennoch ist auch gegen diesen Gegner ein Sieg möglich, wenn wir uns auf unser Spiel konzentrieren und mit der entsprechenden Intensität und Galligkeit in die Partie gehen." SVS-Trainer Sreto Ristic betont: "Cottbus ist eine Fußballstadt, die gerade von der Euphorie lebt. Der Verein spielte schon seit Jahren auf einem sehr guten Niveau, daher ist die aktuelle Platzierung für mich nicht unbedingt eine Überraschung. Die Mannschaft ist gefestigt und kann mit Siegen ebenso wie mit Niederlagen umgehen. Das Team lebt vom Kollektiv und hat eine hervorragende Raumaufteilung. Dadurch erspielen sie sich genügend Torchancen, die sie derzeit gut verwerten. Die Partie wird anspruchsvoll, so viel steht fest. Doch wir haben ebenso genügend Qualität, dort etwas mitzunehmen."