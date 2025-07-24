Top-Quote für ARD: 14,26 Millionen sehen deutsches Halbfinale

Den Einzug ins Finale hat die deutsche Frauen-Nationalmannschaft denkbar knapp verpasst - der ARD hingegen hat das Duell gegen die Spanierinnen die beste TV-Quote im laufenden Turnier beschert. Durchschnittlich sahen 14,26 Millionen Zuschauer*innen das 0:1 nach Verlängerung des DFB-Teams, dies entsprach einem Marktanteil von 57,6 Prozent.

Zuvor hatte der Krimi im Viertelfinale gegen Frankreich die beste Quote erzielt, das 6:5 Deutschlands nach Elfmeterschießen hatten im ZDF am Samstag durchschnittlich 10,7 Millionen Fans gesehen. Dies entsprach einem Marktanteil von 52,2 Prozent.