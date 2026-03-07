WM-Qualidoppelpack zum Jahresauftakt: Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft startet mit zwei WM-Qualifikationsspielen ins Länderspieljahr. Am Dienstag gelang dem Team von Bundestrainer Christian Wück bereits der Auftaktsieg gegen Slowenien. Am Samstag, 7. März (ab 18 Uhr, im ZDF-Livestream), gastiert der zweimalige Weltmeister in Norwegen. Der DFB.de-Ticker hält die Fans mit den neuesten Infos rund ums Team auf dem Laufenden.

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Matchday in Stavanger

Heute steht für die DFB-Frauen das zweite WM-Qualifikationsspiel in der Gruppe A 4 gegen Norwegen an. Der Matchday startet für die DFB-Frauen mit dem Frühstück. Am Vormittag steht eine Aktivierungseinheit an, gefolgt von der Spielbesprechung. Ab 12:30 Uhr wird ein optionaler Snack angeboten, bevor um 14:30 Uhr das Match Meal auf dem Plan steht. Kurz nach 16 Uhr macht sich das Team dann per Bus auf den Weg zur Lyse Arena, wo um 18 Uhr angepfiffen wird.

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Gegen Norwegen im Heimtrikot

Wie schon beim Heimspiel gegen Slowenien (5:0) am vergangenen Dienstag werden die DFB-Frauen in der WM-Qualifikationsspartie gegen Norwegen am Samstag (ab 18 Uhr, live im ZDF-Stream) in Stavanger in den weißen Heimtrikots auflaufen. Die Gastgeberinnen aus Norwegen werden vor heimischer Kulisse wie gewohnt rot tragen.

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Französisches Gespann in Stavanger

Die französische Topschiedsrichterin Stéphanie Frappart leitet am Samstag (ab 18 Uhr, im ZDF-Livestream) das WM-Qualifikationsspiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft gegen Norwegen in Stavanger. Unterstützt wird sie an den Seitenlinie von ihren Landsfrauen Camille Soriano und Melissa Rossignol. Vierte Offizielle ist die Französin Elisa Daupeux.

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DFB-Frauen in Stavanger angekommen

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft ist am Abend in Stavanger eingetroffen. Nach der Ankunft bezog das Team zunächst sein Quartier im Mannschaftshotel. Damit startet die direkte Vorbereitung auf das zweite Qualifikationsspiel zur WM, das am Samstag um 18 Uhr gegen Norwegen ausgetragen wird.

Morgen findet dann die digitale Abschluss-Pressekonferenz um 12.30 Uhr statt, teilnehmen werden Bundestrainer Christian Wück und Jule Brand (Olympique Lyon). Das Abschlusstraining absolviert das Team um 17 Uhr in der Lyse Arena.

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Reiseziel Stavanger

Am heutigen Vormittag absolviert die Frauen-Nationalmannschaft eine letzte Trainingseinheit in Dresden. Nach dem Mittagessen geht es dann in Richtung Flughafen und von dort ins norwegische Stavanger, wo am Samstag (ab 18 Uhr, live im ZDF-Stream) das zweite WM-Qualifikationsspiel ansteht. Die Ankunft in der viertgrößten Stadt Norwegens ist für den heutigen Abend geplant.

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Nationalspielerinnen leiten Mädchen‑Fußball‑AGs

Einen Tag nach dem 5:0 gegen Slowenien haben mehrere Spielerinnen der Frauen‑Nationalmannschaft ein Dresdner Gymnasium besucht. Mit dabei waren Janina Minge, Nicole Anyomi, Jella Veit sowie die beiden Torhüterinnen Stina Johannes und Ena Mahmutović. Die Spielerinnen leiteten eine Trainingseinheit für zwei Mädchen‑Fußball‑AGs, in denen Schülerinnen aus der 5. bis 11. Klasse dabei waren. Im Anschluss nahmen sie sich Zeit für eine offene Fragerunde und gaben Einblicke in ihren Alltag als Nationalspielerinnen.

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Gedenkminute für Anouschka Bernhard

Vor Anpfiff des heutigen WM-Qualifikationsspiel in Dresden wird es eine Gedenkminute für Anouschka Bernhard geben. Die ehemalige Nationalspielerin und langjährige DFB-Trainerin war im Januar im Alter von 55 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben.

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Aktivierung, Essen, Busfahrt, Spiel

Heute stand für das DFB-Team zunächst das Frühstück auf dem Programm. Um 10.30 Uhr folgt eine Aktivierungseinheit, direkt im Anschluss die Spielbesprechung. Ab 12 Uhr gibt es einen optionalen Snack, bevor um 14.15 Uhr das Match Meal bereitsteht. Um 15.50 Uhr macht sich die deutsche Mannschaft im Bus auf den Weg zum Stadion. Der Anpfiff erfolgt um 17.45 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion.

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Griechisches Gespann

Das Duell mit Slowenien wird von der griechischen FIFA-Schiedsrichterin Eleni Antoniou geleitet. Unterstützt wird sie dabei von ihren Landskolleginnen Vasilia Tsiklitari und Maria Detsi (Assistentinnen) und Eirini Pingiou (Vierte Offizielle).

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DFB-Frauen in Dresden angekommen

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft ist heute mit dem Teambus von Frankfurt in Richtung Dresden aufgebrochen und am Abend am Spielort angekommen, wo am Dienstag (ab 17.45 Uhr, live in der ARD) die erste Partie in der WM-Qualifikation gegen Slowenien ansteht.

Die Reise nach Dresden musste das Team ohne Klara Bühl antreten, die aufgrund einer muskulären Verletzung in Absprache mit ihrem Verein für weitere Untersuchungen nach München gereist ist.

Noch am Vormittag hatte das Team von Bundestrainer Christian Wück eine letzte Trainingseinheit auf dem DFB-Campus absolviert. Lautstark unterstützt wurden die Spielerinnen dabei von etwa 100 Fans, die am Wochenende am insgesamt dritten Fankongress der Frauen-Bundesligen auf dem DFB-Campus teilnahmen. Die Fans und Fanbeauftragten der 1. und 2. Frauen-Bundesliga nutzten die zwei Tage zur gegenseitigen Vernetzung und zum Austausch über zentrale Fanthemen - und ließen sich die Chance, beim Training vorbeizuschauen und die Nationalspielerinnen vor den anstehenden Länderspielen hautnah zu erleben, natürlich nicht entgehen.

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Auf geht's nach Dresden

Nach dem freien Tag steht heute um 10 Uhr die letzte Trainingseinheit in Frankfurt auf dem Programm. Direkt nach dem Mittagessen macht sich das Team von Christian Wück auf den Weg nach Dresden. Dort wartet am Dienstag (ab 17.45 Uhr, live in der ARD) im Rudolf-Harbig-Stadion das erste Spiel der Women's European Qualifiers gegen Slowenien. Für Deutschland ist es zugleich der Auftakt in die Gruppe A4, in der außerdem Österreich und Norwegen spielen. Tickets für die Partie sind weiterhin im DFB-Ticketportal verfügbar.

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Freier Tag: Treffen mit Familie und Freunden, Brunch und Regeneration

Die Spielerinnen der deutschen Frauen-Nationalmannschaft nutzen heute ihren freien Tag individuell: Einige Nationalspielerinnen treffen Familie und Freunde, andere ziehen gemeinsam los – ob beim entspannten Brunch, einem Spaziergang an der frischen Luft oder einem Besuch im Café. Auch die Regeneration steht im Fokus: Einige Spielerinnen nutzen den Tag auch für Krafttraining oder physiotherapeutische Einheiten, um optimal in die nächste Trainingsphase zu starten. Morgen geht es dann wieder um 10 Uhr auf den Platz.

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Marketingtag: Livestream auf YouTube

Am Vormittag absolvierte die Frauen-Nationalmannschaft eine weitere Trainingseinheit am DFB-Campus, der Nachmittag steht im Zeichen des Marketingtages. Dort durchlaufen die Nationalspielerinnen zahlreiche Stationen und produzieren Inhalte für die Partner des DFB oder die verbandseigenen Kanäle. Ab 16.30 Uhr gibt es in einem Livestream auf dem DFB-YouTube-Kanal exklusive Einblicke hinter die Kulissen.

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Unterstützung aus der U 23

Bei der heutigen Nachmittagseinheit trainierte U 23-Nationalspielerin Laura Dick von der TSG Hoffenheim mit, weil Spielformen mit vier Torhüterinnen auf dem Programm standen. Damit waren mit ihr sowie Ann-Katrin Berger, Ena Mahmutovic und Stina Johannes vier Torhüterinnen auf dem Platz.

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In Weiß in die WM-Quali

Die deutsche Frauen‑Nationalmannschaft startet am Dienstag (ab 17.45 Uhr, live in der ARD) in Dresden in das Länderspieljahr 2026. Im Rudolf‑Harbig‑Stadion trifft das DFB‑Team zu Beginn der WM-Qualifikation auf Slowenien. Vor heimischer Kulisse läuft die Mannschaft im weißen Heimtrikot auf.

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Training, PK, Training

Das Team von Christian Wück absolviert heute zwei Trainingseinheiten am DFB‑Campus. Eine am Vormittag, eine am Nachmittag. Dazwischen findet eine Pressekonferenz mit Giulia Gwinn (FC Bayern München) und Lea Schüller (Manchester United) statt.

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Von Berger bis Veit

Die Rückennummern für die ersten beiden Spiele in der WM-Qualifikation stehen fest. Rückkehrerin Vivien Endemann bekommt die Nummer 8, Carlotta Wamser läuft mit der Nummer 13 auf, die sie auch schon in den Nations-League-Halbfinalspielen gegen Frankreich im Oktober trug. Die erstmals nominierten Jella Veit und Larissa Mühlhaus könnten mit der 23 und der 15 ihre Debüts feiern.

Alle Rückennummern der Frauen-Nationalmannschaft:

1 Ann-Katrin Berger

2 Sarai Linder

3 Camilla Küver

4 Rebecca Knaak

5 Janina Minge

6 Lisanne Gräwe

7 Giulia Gwinn

8 Vivien Endemann

9 Sjoeke Nüsken

10 Laura Freigang

11 Lea Schüller

12 Stina Johannes

13 Carlotta Wamser

14 Shekeira Martinez

15 Larissa Mühlhaus

16 Linda Dallmann

17 Franziska Kett

18 Nicole Anyomi

19 Klara Bühl

20 Elisa Senß

21 Ena Mahmutovic

22 Jule Brand

23 Jella Veit

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Gemeinsames Teamfoto mit der U 23

Am Nachmittag fand die erste Trainingseinheit der Frauen-Nationalmannschaft in Frankfurt statt. Ein Teil des Teams war dabei auf dem Trainingsplatz, während eine zweite Gruppe regenerativ im Kraftraum arbeitete. Parallel trainierten zudem die U 23-Frauen am DFB-Campus, zu Beginn kamen beide Mannschaften zu einem gemeinsamen Teamfoto zusammen.

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Zusammenkunft in Frankfurt

Bis heute Mittag sind die Nationalspielerinnen in Frankfurt am Main zusammen gekommen, dort starten sie in die Vorbereitung auf den Auftakt in die WM-Qualifikation. Ab 16.30 Uhr steht die erste Trainingseinheit am DFB-Campus auf dem Programm. Bundestrainer Christian Wück hat für die anstehenden Qualifikationsspiele gegen Slowenien und in Norwegen einen 23-köpfigen Kader nominiert. Am Sonntag wurde erstmals Jella Veit ins Team berufen, nachdem Sophia Kleinherne ihre Teilnahme am Lehrgang aufgrund muskulärer Probleme hatte absagen müssen. Zudem rückte heute Larissa Mühlhaus für Selina Cerci, die ebenfalls verletzt absagen musste, in den Kader nach.