Für die deutsche U 23-Nationalmannschaft der Frauen beginnt das Länderspieljahr 2026 mit dem Auswärtsspiel gegen Norwegen heute (ab 18 Uhr, live bei DF1 und YouTube) in Ålesund. Im Vergleich zur letzten Partie gegen Frankreich (2:0) im Dezember nimmt DFB-Trainer Michael Urbansky sechs Änderungen vor.

Die deutsche Aufstellung: Dick - Gloning, D. Açıkgöz, Diehm (C), Ostermeier, Zdebel, Weidauer, Boboy, Baum, Piljic, Bender