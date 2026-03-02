U 23-Frauen
Startelf: So spielt die U 23 gegen Norwegen
Für die deutsche U 23-Nationalmannschaft der Frauen beginnt das Länderspieljahr 2026 mit dem Auswärtsspiel gegen Norwegen heute (ab 18 Uhr, live bei DF1 und YouTube) in Ålesund. Im Vergleich zur letzten Partie gegen Frankreich (2:0) im Dezember nimmt DFB-Trainer Michael Urbansky sechs Änderungen vor.
Die deutsche Aufstellung: Dick - Gloning, D. Açıkgöz, Diehm (C), Ostermeier, Zdebel, Weidauer, Boboy, Baum, Piljic, Bender
Kategorien: U 23-Frauen
Autor: dfb
Werder-Stürmerin Alber: "Große Vorfreude" auf die Alte Försterei
Seit Beginn des Jahres trägt Mara Alber das Trikot des SV Werder. Die Offensivspielerin war im Sommer von der TSG Hoffenheim zum FC Chelsea gewechselt und ist bis zum Saisonende nach Bremen ausgeliehen. Mit DFB.de spricht sie darüber.
Gruppen für U 23-Länderspielrunde 2026/2027 ausgelost
Die Länderspielrunde der Saison 2026/2027 ist ausgelost worden. Die deutschen U 23-Frauen treffen in Gruppe A auf Schottland, Frankreich, Schweden und die Niederlande. Los geht's im Oktober 2026.
Dreimal Birkholz: U 23 feiert Heimsieg über Belgien
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