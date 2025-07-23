So starten die DFB-Frauen ins EM-Halbfinale gegen Spanien

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft spielt heute Abend (ab 21 Uhr, live in der ARD und bei DAZN) gegen Weltmeister Spanien um den Einzug ins Finale der EM in der Schweiz. Bundestrainer Christian Wück baut seine Mannschaft im Vergleich zum Viertelfinalerfolg gegen Frankreich auf drei Positionen um. Für die gesperrten Kathrin Hendrich (Rote Karte) und Sjoeke Nüsken (2. Gelbe Karte) sowie die verletzt fehlende Sarai Linder rücken Sophia Kleinherne, Sara Däbritz und Carlotta Wamser ins Team.

Die deutsche Startelf: 1 Berger - 4 Knaak, 5 Wamser, 6 Minge (C), 13 Däbritz, 17 Kett, 18 Hoffmann, 19 Bühl, 20 Senß, 22 Brand, 23 Kleinherne.