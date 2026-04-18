Frauen-Nationalmannschaft
So starten die DFB-Frauen in Österreich
Mit vier Neuen in Österreich: Bundestrainer Christian Wück geht im Vergleich zum 5:1 in Nürnberg mit vier personellen Wechseln in das vierte WM-Qualifikationsspiel heute (ab 18 Uhr, live auf sportschau.de) in Ried. Sarai Linder, Camilla Küver, Carlotta Wamser sowie Larissa Mühlhaus rücken für Giulia Gwinn, Rebecca Knaak, Franziska Kett und Linda Dallmann in die erste Elf. Für die an der Schulter verletzte Gwinn trägt Janina Minge die Kapitänsbinde.
Die deutsche Startelf: Berger - Linder, Küver, Minge (K), Endemann, Nüsken, Wamser, Mühlhaus, Anyomi, Senß, Brand.
Kategorien: Frauen-Nationalmannschaft, Weltmeisterschaft
Autor: dfb
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Tickets fürs Norwegen-Spiel in Köln
Erstmals wird das Kölner RheinEnergieSTADION Austragungsort für ein Frauen-Länderspiel sein. Am 5. Juni trifft die DFB-Auswahl in der WM-Qualifikation auf Norwegen. Der Vorverkauf läuft, Tickets gibt's hier.
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Viele Chancen auf das 1000. Pflichtspieltor der Länderspielhistorie, am Ende mussten sich die DFB-Frauen dennoch in der WM-Qualifikation mit einem 0:0 gegen Österreich in Ried begnügen. DFB.de zeigt die Höhepunkte bei YouTube.