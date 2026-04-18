So starten die DFB-Frauen in Österreich

Mit vier Neuen in Österreich: Bundestrainer Christian Wück geht im Vergleich zum 5:1 in Nürnberg mit vier personellen Wechseln in das vierte WM-Qualifikationsspiel heute (ab 18 Uhr, live auf sportschau.de) in Ried. Sarai Linder, Camilla Küver, Carlotta Wamser sowie Larissa Mühlhaus rücken für Giulia Gwinn, Rebecca Knaak, Franziska Kett und Linda Dallmann in die erste Elf. Für die an der Schulter verletzte Gwinn trägt Janina Minge die Kapitänsbinde.

Die deutsche Startelf: Berger - Linder, Küver, Minge (K), Endemann, Nüsken, Wamser, Mühlhaus, Anyomi, Senß, Brand.