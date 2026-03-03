Frauen-Nationalmannschaft
So starten die DFB-Frauen gegen Slowenien
Für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft startet heute (ab 17.45 Uhr, live in der ARD) in Dresden die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien. Das Team von Bundestrainer Christian Wück trifft im ersten Spiel auf Slowenien. Im Vergleich zum Women's Nations League Finale im Dezember rotiert Wück auf vier Positionen. Für Janina Minge, Selina Cerci, Klara Bühl und Nicole Anyomi stehen heute Camilla Küver, Vivien Endemann, Shekiera Martinez und Linda Dallmann in der Startaufstellung.
Die deutsche Startelf: 1 Berger - 3 Küver, 4 Knaak, 7 Gwinn (C), 8 Endemann, 9 Nüsken, 14 Martinez, 16 Dallmann, 17 Kett, 20 Senß, 22 Brand.
Kategorien: Frauen-Nationalmannschaft, Weltmeisterschaft
Autor: dfb
Tickets fürs Österreich-Spiel in Nürnberg
In der WM-Qualifikation treffen die DFB-Frauen am 14. April (ab 18.15 Uhr) im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg auf Österreich. Der Vorverkauf für das Spiel läuft, rund 15.000 Karten sind bereits vergriffen - hier gibt's noch Tickets.
Maren Meinert: "Das ist beeindruckend"
Zwei deutliche Siege zum Start der WM-Qualifikation: Die DFB-Frauen haben Ausrufezeichen gesetzt und Kurs auf die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien genommen. Assistenztrainerin Maren Meinert spricht über die Partien.
Video: Weiterhin in Torlaune und zu null
Die DFB-Frauen haben auch im zweiten Spiel des Jahres in der WM-Qualifikation überzeugt. Gleich vier verschiedene Torschützinnen und eine gut aufgelegte Ann-Katrin Berger sorgten für ein 4:0 in Norwegen. DFB.de hat die Highlights im Video.