Frauen-Nationalmannschaft

So starten die DFB-Frauen gegen Slowenien

03.03.2026

Für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft startet heute (ab 17.45 Uhr, live in der ARD) in Dresden die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien. Das Team von Bundestrainer Christian Wück trifft im ersten Spiel auf Slowenien. Im Vergleich zum Women's Nations League Finale im Dezember rotiert Wück auf vier Positionen. Für Janina Minge, Selina Cerci, Klara Bühl und  Nicole Anyomi stehen heute Camilla Küver, Vivien Endemann, Shekiera Martinez und Linda Dallmann in der Startaufstellung.

Die deutsche Startelf: 1 Berger - 3 Küver, 4 Knaak, 7 Gwinn (C), 8 Endemann, 9 Nüsken, 14 Martinez, 16 Dallmann, 17 Kett,  20 Senß, 22 Brand.

Kategorien: Frauen-Nationalmannschaft, Weltmeisterschaft

Autor: dfb

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