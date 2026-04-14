Frauen-Nationalmannschaft
So starten die DFB-Frauen gegen Österreich
Heute Abend (ab 18.15 Uhr, live im ZDF) empfängt die deutsche Frauen-Nationalmannschaft Österreich in Nürnberg zum dritten Spiel in der WM-Qualifikation. Bundestrainer Christian Wück wechselt im Vergleich zur letzten Qualifikationspartie im März gegen Norwegen (4:0) auf einer Position: Linda Dallmann startet für Carlotta Wamser.
Die deutsche Startelf: Berger - Gwinn (K), Minge, Knaak, Kett - Senß, Dallmann, Nüsken - Brand, Anyomi, Endemann.
Kategorien: Frauen-Nationalmannschaft, Weltmeisterschaft
Autor: dfb
Ticker: Mattner-Trembleau für Gwinn nachnominiert
Die DFB-Frauen stehen in der WM-Qualifikation vor dem Rückspiel in Österreich - am Samstag (ab 18 Uhr) in Ried. Der DFB.de-Ticker hält die Fans mit den neuesten Infos rund ums Team auf dem Laufenden.
Gwinn von Nationalmannschaft abgereist
Kapitänin Giulia Gwinn ist heute Morgen vorzeitig von der deutschen Frauen-Nationalmannschaft abgereist. Die 26‑Jährige hatte sich beim 5:1 im WM‑Qualifikationsspiel gegen Österreich an der Schulter verletzt.
Video: Kantersieg und weiße Weste
Die DFB-Frauen haben beim 5:1 gegen Österreich da angeknüpft, wo sie zuletzt in der WM-Qualifikation aufgehört hatten. DFB.de zeigt die Highlights der Partie in Nürnberg im YouTube-Video.