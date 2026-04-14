So starten die DFB-Frauen gegen Österreich

Heute Abend (ab 18.15 Uhr, live im ZDF) empfängt die deutsche Frauen-Nationalmannschaft Österreich in Nürnberg zum dritten Spiel in der WM-Qualifikation. Bundestrainer Christian Wück wechselt im Vergleich zur letzten Qualifikationspartie im März gegen Norwegen (4:0) auf einer Position: Linda Dallmann startet für Carlotta Wamser.

Die deutsche Startelf: Berger - Gwinn (K), Minge, Knaak, Kett - Senß, Dallmann, Nüsken - Brand, Anyomi, Endemann.