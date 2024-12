Selina Cerci lässt TSG Hoffenheim jubeln

Die TSG Hoffenheim hat sich in der Google Pixel Frauen-Bundesliga mit einem Heimsieg in die Winterpause verabschiedet. Das Team von Trainer Theodoros Dedes entschied am 12. Spieltag das direkte Duell mit der SGS Essen 1:0 (1:0) für sich und distanzierte den Tabellennachbarn auf sieben Punkte.

Im Dietmar-Hopp-Stadion ließ die deutsche Nationalstürmerin Selina Cerci (21.) die TSG erstmals seit drei Niederlagen wieder jubeln. Für die neuntplatzierten Essenerinnen setzte sich dagegen die Serie von nun sechs Partien ohne Sieg fort. Dabei blieb die SGS auch jeweils ohne eigenen Treffer. Der bislang jüngste Torerfolg liegt bereits 570 Minuten zurück, also exakt neuneinhalb Stunden.

Vanessa Diehm: "Unnötig spannend gemacht"

"Mit der ersten Halbzeit sind wir sehr zufrieden. Wir haben den Ball und den Gegner laufen lassen", sagte Hoffenheims Vanessa Diehm im Interview. "In der zweiten Halbzeit haben wir es unnötig spannend gemacht. Wir hätten den Deckel draufmachen und das zweite oder dritte Tor nachlegen können. Wir haben gezeigt, dass wir als Team das Tor um jeden Preis verteidigen wollten."

Hoffenheims Torschützin Selina Cerci meinte: "Wir haben in der ersten Halbzeit ein richtig gutes Spiel abgeliefert. Wir haben sehr wenig zugelassen und waren dominant. In der zweiten Halbzeit war es etwas zäh. Hintenraus hat die SGS ihre Stärken gezeigt. Nach der Winterpause wollen wir eine bessere Saisonhälfte als in der Hinrunde spielen."

SGS-Kapitänin Jacqueline Meißner erklärte: "Wir sind in der ersten Halbzeit nicht in die Zweikämpfe gekommen. Im zweiten Durchgang haben wir wieder gezeigt, dass wir gefährlich sein können. Aktuell ist das Tor aber leider wie zugenagelt."

Eine Veränderung in der SGS-Startformation

Nachdem die Partie vom 11. Spieltag beim FC Carl Zeiss Jena wegen der Unbespielbarkeit des Platzes auf Sonntag, 26. Januar 2025 (ab 14 Uhr), verlegt worden war, meldete sich die TSG Hoffenheim mit dem Heimspiel gegen Essen aus einer vierwöchigen Ligapause zurück. Trainer Theodoros Dedes vertraute dabei der Startelf, die auch in der zurückliegenden Meisterschaftspartie gegen Herbstmeister Eintracht Frankfurt (0:1) begonnen hatte.

SGS-Trainer Markus Högner, der wegen seiner vierten Gelben Karte das Team nicht wie gewohnt während der Partie an der Seitenlinie betreuen konnte, nahm im Vergleich zum 0:2 im Heimspiel gegen den deutschen Meister FC Bayern München eine Veränderung vor. Paulina Platner nahm zunächst auf der Bank Platz, für sie begann Paula Flach.

Julia Hickelsberger-Füller legt per Kopf ab

Beide Teams suchten nach dem Anpfiff schnell den Weg nach vorne. Da viele Aktionen zu ungenau waren, blieben klare Chancen aber zunächst aus. Erstmals gefährlich wurde es, als Essens Nationaltorhüterin Sophia Winkler ein Rückpass von Lena Ostermeier über den Fuß rutschte und knapp am Tor vorbeirollte. Die anschließende Ecke brachte nichts ein. Mit dem ersten gefährlichen Torabschluss fiel dann aber die Führung für Hoffenheim: Eine Flanke von Gia Corley legte die Österreicherin Julia Hickelsberger-Füller per Kopf für Selina Cerci ab. Die deutsche Nationalspielerin drehte sich auf engem Raum und ließ Winkler bei ihrem fünften Saisontreffer keine Abwehrchance (21.). Kurz darauf hätte Cerci fast erneut Grund zum Jubeln gehabt. Nach einer scharfen und flachen Hereingabe von Jill Janssens traf die 24-Jährige das Außennetz.

Nach rund einer halben Stunde kamen auch die Essenerinnen zu einer Möglichkeit. Die aufgerückte Innenverteidigerin Laura Pucks konnte nach einer Flanke von der rechten Seite aber nicht genug Druck bei ihrem Kopfball ausüben, um TSG-Torhüterin Laura Dick in ernsthafte Schwierigkeiten zu bringen. Auf der Gegenseite entschied sich Torschützin Selina Cerci in aussichtsreicher Position für einen Pass auf Julia Hickelsberger-Füller, deren Schuss aber noch von der SGS-Defensive entschärft werden konnte.

TSG-Torfrau Laura Dick verhindert Ausgleich

Die zweite Halbzeit begann mit einer Großchance für die TSG Hoffenheim, um die Führung auszubauen. Nach einem Steilpass war Julia Hickelsberger-Füller einen Schritt schneller als die herauseilende SGS-Torhüterin Sophia Winkler am Ball. Ihr Schuss landete aber am Pfosten, so dass Winkler den Abpraller aufnehmen konnte. Auch Essen wurde früh gefährlich. Der Versuch von Laureta Elmazi aus knapp 15 Metern ging aber am langen Pfosten vorbei.

Ein Fehler im Spielaufbau der TSG Hoffenheim ermöglichte der SGS Essen die nächste Möglichkeit. Kassandri Potsi eroberte gegen Marta Cazalla den Ball, scheiterte dann aber im Eins-gegen-Eins an Torhüterin Laura Dick. Die Gästinnen blieben in dieser Phase am Drücker, Ramona Maier verpasste aber am Fünfmeterraum eine Ablage von Natasha Kowalski. In der Nachspielzeit verhinderte TSG-Torfrau Laura Dick mit einer sehenswerten Parade gegen die eingewechselte Maike Berentzen den späten Ausgleich und hielt damit den fünften Hoffenheimer Sieg im elften Saisonspiel fest.