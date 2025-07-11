"Sehr besonders": DFB-Frauen treffen auf Knaaks "zweite Heimat"

Das EM-Gruppenfinale der deutschen Frauen-Nationalmannschaft hat für Rebecca Knaak eine besondere Bedeutung. "Ich verbinde mit Schweden sehr viel und sehe es so ein bisschen als zweite Heimat an", sagte die Innenverteidigerin vor dem Klassiker gegen die Skandinavierinnen am Samstag (ab 21 Uhr, live im ZDF und bei DAZN), wenn es im Züricher Letzigrund um den Gruppensieg bei der UEFA Women's EURO geht: "Es ist schon etwas sehr Besonderes, jetzt ausgerechnet gegen Schweden zu spielen."

In ihren drei Spielzeiten beim FC Rosengard in Malmö habe sie "viel erlebt und viel von der schwedischen Kultur mitbekommen", berichtete die 29-Jährige von Manchester City: "Ich freue mich sehr auf das Spiel."

"Werden optimal eingestellt sein"

Zugleich warnte Knaak vor der Kopfballstärke der Schwedinnen, die sich bei der EURO in der Schweiz ohnehin "insgesamt sehr physisch, auch stark bei Standards" präsentiert hätten. "Wir wissen aber genauso, dass das auch Qualitäten von uns sind, und wir werden optimal eingestellt sein", betonte die Abwehrspielerin.

Für das Viertelfinale ist die DFB-Auswahl bereits qualifiziert. Um als Gruppenerster in die K.o.-Runde zu gehen, benötigen die Vize-Europameisterinnen aus Deutschland den dritten Sieg im dritten EM-Spiel. Hier gibt es alles Wissenswerte zum Spiel gegen die Skandinavierinnen.