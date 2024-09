Saisonfinale der Blindenfußball-Bundesliga in Darmstadt

Die Deutsche Meisterschaft im Blindenfußball wird am kommenden Samstag in Darmstadt entschieden. Ab 9.30 Uhr bestreiten die acht Mannschaften auf dem Karolinenplatz ihre letzten Spiele in der laufenden Saison. Um 14.15 Uhr geht es um die Entscheidung. Angeführt vom Vorjahresmeister, den Sportfreunden Blau-Gelb Blista Marburg, treffen die vier in der Tabelle top platzierten Teams im direkten Duell aufeinander. Gegen 17.30 Uhr wird die begehrte DFB-Meisterplakette vergeben. Dabei sein lohnt sich.

"Wir laden alle Interessierten ein, vorbeizuschauen und die Mannschaften anzufeuern. Wer noch nie dabei war, wird begeistert sein, denn die technischen Fertigkeiten der Spieler im Umgang mit dem Ball sind herausragend", sagt DFB-Vizepräsident Ralph-Uwe Schaffert, der Vorsitzende der DFB-Stiftung Sepp Herberger. Gemeinsam mit dem Deutschen Behindertensportverband und dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband organisiert die Stiftung seit dem Jahr 2008 den Spielbetrieb der Serie.

Buntes Rahmenprogramm für die Zuschauer vor Ort

Auf dem Karolinenplatz, wo sonst etwa das Heinerfest stattfindet oder die Lilien bei wichtigen Auswärtsspielen zum Public Viewing einladen, wartet mit Mitmachangeboten rund um einen inklusiven Fußball-Parcours Unterhaltung ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie. Mit Dunkelbrille ist es möglich, selbst zu erleben, wie es ist, Fußball zu spielen ohne etwas zu sehen. Als besonderes Highlight im Rahmenprogramm findet um 13 Uhr ein Blindenfußball-Einlagespiel einer Prominenten-Auswahl mit der Traditionsmannschaft des SV Darmstadt 98 statt. Mit dabei sein werden unter anderem die ehemaligen Bundesliga-Spieler Marco Sailer, Gerhard Kleppinger und Frank Möller.

Showdown im Meisterschaftskampf

Zum Auftakt des Spieltags trifft Fortuna Düsseldorf um 9.30 Uhr auf den FC Ingolstadt. Danach spielt der FC Schalke 04 gegen den VSC/ABSV Wien (11.30 Uhr).

Am frühen Nachmittag kommt es zu den Partien MTV Stuttgart gegen Borussia Dortmund (14.15 Uhr) sowie FC St. Pauli gegen die SF BG Blista Marburg (16.15 Uhr). Marburg liegt mit einem Punkt Vorsprung vor den drei Mitkonkurrenten und kann nun mit einem Sieg über die Kiezkicker den Meistertitel verteidigen. Für Marburg wäre es der siebte Titel, die Nordhessen würden dann mit Rekordmeister MTV Stuttgart gleichziehen. Doch St. Pauli hat nach der Niederlage am ersten Spieltag gegen den FC Schalke 04 kein Spiel mehr verloren.

Borussia Dortmund hofft auf einen Patzer der Marburger und setzt auf den Torriecher von Jonathan Tönsing. Der 25-Jährige rangiert mit 20 Treffern an der Spitze der Torjägerliste. Seit Jahren gehört er zu den offensivstärksten Akteuren der Liga, auch dank seiner speziellen Schusstechnik. Der Blindenfußball-Nationalspieler schießt den Ball oft mit der Pike und verkürzt dadurch die Reaktionszeit für die Torhüter. "Die Meisterschaft würde dem BVB und mir persönlich viel bedeuten. Es wäre die erste Deutsche Meisterschaft im Blindenfußball für den Verein", sagt Tönsing.

Blindenfußball erfreut sich immer größerer Beliebtheit

Der Blindenfußball erlebt seit Jahren den Boom in der Nische. Bei den Stadtspieltagen verfolgen tausende Zuschauerinnen und Zuschauer die hochklassigen Spiele, TV-Sender berichten regelmäßig, im Vorjahr liefen Bilder vom Finale am Kölner Dom in der ARD-Sportschau. Förderer, wie Volkswagen, die Deutsche Telekom und Vanda Pharmaceuticals, begleiten die Entwicklung der Liga.

Das Grundprinzip ist einfach: Zwei Teams mit je fünf Feldspielern treten mit einem Rasselball gegeneinander an. Damit gewährleistet ist, dass die Feldspieler vollblind sind, tragen alle Dunkelbrillen. Nur die Torleute sind sehende Fußballer. Die sprachliche Kommunikation auf und neben dem Feld ist enorm wichtig. Die Feldspieler einer Mannschaft erhalten Zurufe von außen. Eine zentrale Rolle auf dem Spielfeld spielt das spanische Wort "Voy". Es heißt "Ich komme". Jeder Spieler, der sich dem ballführenden Akteur nähert, muss dieses Wort immer wieder laut rufen.

Eintritt zu den Spielen ist frei

Der Eintritt zu den Spielen ist frei. Für blinde und sehbehinderte Menschen werden die Begegnungen live vor Ort und im Internet durch Spielbeschreiber kommentiert. Zusätzlich können die Spiele im Live-Stream zu Hause hier auf Sportdeutschland.TV und hier auf dem DFB-YouTube-Kanal verfolgt werden.

Weitere Informationen zur Blindenfußball-Bundesliga unter www.blindenfussball.de.

Der Spieltag in der Übersicht:

Samstag, 21.09.2024

09:30 Uhr Fortuna Düsseldorf – FC Ingolstadt 04

11:30 Uhr FC Schalke 04 – VSC/ABSV Wien

13:00 Uhr Einlagespiel Prominenten-Auswahl im Blindenfußball

14:15 Uhr MTV Stuttgart – Borussia Dortmund

16:15 Uhr FC St. Pauli – SF BG Blista Marburg

ca. 17:30 Uhr Siegerehrung, inklusive Ehrung des Deutschen Meisters