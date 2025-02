Schulung der DFB-Lehrteams Inklusionsfußball und werteorientierte Mannschaftsführung

Am vergangenen Wochenende hat auf dem DFB-Campus in Frankfurt eine Referentenschulung für die DFB-Lehrteams Inklusionsfußball und werteorientierte Mannschaftsführung (TeamUp!) stattgefunden. Worum ging es dabei konkret? Und wie war das Feedback der Teilnehmenden?

Nach zwei spannenden Tagen fiel das Fazit eindeutig aus: Die Referentenschulung auf dem DFB-Campus war ein voller Erfolg. Die Maßnahme, organisiert von der DFB-Stiftung Sepp Herberger und der DFB-Abteilung Qualifizierung und Schule, verschaffte den 45 Teilnehmenden neue Impulse und Rückenwind für ihr weiteres Engagement. Friedrich Quien, Referent im Bereich Trainer-Fortbildung aus dem Württembergischen Fußballlverband, war einer der Teilnehmenden aus dem Lehrteam Inklusionfußball und sagte: „Ich war letztes Jahr bereits bei der Veranstaltung dabei und hatte daher schon eine gute Grundlage. Aber auch diesmal hat es sich gelohnt, teilzunehmen, denn ich habe wieder viel neuen Input bekommen. Besonders hilfreich sind meiner Einschätzung nach die Gespräche mit den Kolleginnen und Kollegen, die ähnliche Herausforderungen wie wir zu lösen haben. Hier kann man sich helfen und Wissen teilen. Ich nehme viele wichtige Erkenntnisse mit nach Hause.“

Trainer-Kongress Handicap-Fußball im Februar 2026

Das Programm der Schulung war erneut vielfältig. Pascal Carlmeyer aus dem Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen hielt einen Vortrag zum Thema "Inklusion in der Lehre - Umgang mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit Unterstützungsbedarf". Nach verschiedenen Diskussionsrunden und Workshops in Kleingruppen zu unterschiedlichen Themenfeldern ging es abends in den praktischen Teil über. Bruno Pasqualotto, Trainer der Inklusionsmannschaft "Team United" des SV Teutonia Köppern, erklärte eindrucksvoll, worauf es bei der Führung einer Inklusionsmannschaft ankommt und wie man diese erfolgreich in den Verein integrieren kann. Derzeit gehören mal als 100 Spielerinnen und Spieler mit und ohne Behinderung dem hessischen Team an. Danach stand für die Teilnehmenden noch ein gemeinsames Fußballspiel mit dem „Team United“ auf dem Programm.

Auch der zweite Tag bot mehrere spannende Programmpunkte. Unter anderem stellte Lars Mrosko, Inklusionsbeauftragter des Fußball-Landesverbandes Brandenburg, eine Tandem-Ausbildung für Trainerinnen und Trainer mit und ohne Behinderung zur Erlangung eines DFB-Basis-Coach-Zertifikats vor. Zudem wurden Ideen zur Umsetzung des Trainer-Kongresses Handicap-Fußball, der vom 6. bis zum 8. Februar 2026 im SportCentrum Kamen-Kaiserau durchgeführt wird, gesammelt. An dieser Premierenveranstaltung sollen rund 80 Trainerinnen und Trainer aus unterschiedlichen Facetten des Handicap-Fußballs teilnehmen.

600 Trainerinnen und Trainer sollen erreicht werden

"Mithilfe der beiden DFB-Lehrteams werden auch in diesem Jahr in den DFB-Landesverbänden rund 30 Fortbildungen zu den Themen Wertebildung im Nachwuchsbereich oder Inklusionsfußball angeboten, die im vollen Umfang zur C- oder B-Lizenzverlängerung anrechenbar sind. Dabei sollen 600 Trainerinnen und Trainer erreicht werden, die aus den Veranstaltungen neues Wissen für die Führung der eigenen Mannschaft mitnehmen können", erklärte Wolfgang Möbius, Leiter der DFB-Abteilung Qualifizierung & Schule.

"Uns war es wichtig, Synergien zu heben und Impulse aus unterschiedlichen Handlungsfeldern zu geben, damit die Teilnehmenden von- und miteinander lernen können", beschrieb Nico Kempf, stellvertretender Geschäftsführer der DFB-Stiftung Sepp-Herberger, die Idee der Veranstaltung. Einen Großteil des Programms gingen die Teilnehmenden der beiden Lehrstäbe TeamUP!-Wertebildung und Inklusionsfußball gemeinsam an. Zusätzlich wurden in separaten Gruppen Module mit spezifischen Inhalten erarbeitet. Die vielfältigen Eindrücke und neuen Impulse sollen nun in den kommenden Trainer-Fortbildungen in den DFB-Landesverbänden an die Teilnehmenden aus Fußballvereinen weitergegeben werden.

