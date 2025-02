Am 26. und 27. April 2025 ist es endlich so weit: Die Blindenfußball-Bundesliga startet in Marburg in ihre 18. Spielzeit. Mit Hertha BSC kehrt dabei ein bekanntes Team in die europaweit einzigartige Spielrunde für blinde und sehbehinderte Menschen zurück. Insgesamt nehmen neun Mannschaften an der neuen Saison teil. Alle fünf Spieltage werden auch als Livestream bei Sportdeutschland.TV gezeigt.

Die Spielzeit 2025 verspricht einen spannenden Verlauf. Mit dem amtierenden Deutschen Meister FC St. Pauli, dem Rekordchampion MTV Stuttgart, den Teams der Sportfreunde Blau-Gelb Blista Marburg, Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 zählen gleich fünf Mannschaften zum engeren Favoritenkreis im Kampf um die begehrte Meisterplakette. Hinzu kommen die Teams des FC Ingolstadt, Hertha BSC, Fortuna Düsseldorf und die Gastmannschaft aus Österreich, der BSV 1958 Wien.

Saisonfinale auf dem Hauptmarkt in Nürnberg

Die Liga wird zwischen April und Oktober an insgesamt fünf Spieltagen ausgetragen. Vier Spieltage finden dabei samstags und sonntags auf bestehenden Vereinsanlagen in Marburg, Hamburg, Gelsenkirchen und Dortmund statt.

Das Saisonfinale wird am Samstag, 11. Oktober 2025, im Rahmen der Fußball-Inklusionstage der DFB-Stiftung Sepp Herberger auf dem Hauptmarkt in Nürnberg ausgetragen. Deutschlands älteste Fußballstiftung veranstaltet bereits seit dem Jahr 2008 zusammen mit dem Deutschen Behindertensportverband und dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband den Ligaspielbetrieb.

Alle 36 Partien im Online-Livestream

An allen fünf Spielorten werden Livestreams produziert, sodass erstmals alle 36 Saisonspiele live und in voller Länge ausgestrahlt werden. Die Partien sind auf dem DFB-YouTube-Kanal sowie auf der Plattform Sportdeutschland.TV verfügbar.

Für blinde und sehbehinderte Menschen werden die Duelle am Austragungsort unverändert durch Spielbeschreiber live kommentiert. Die Spiele können vor Ort kostenlos verfolgt werden.

Die Spieltage

1. Spieltag: 26./27. April 2025 Marburg (bei den SF BG Blista Marburg)

2. Spieltag: 10./11. Mai 2025 Hamburg (beim FC St. Pauli)

3. Spieltag: 14./15. Juni 2025 Gelsenkirchen (beim FC Schalke 04)

4. Spieltag: 05./06. Juli 2025 Dortmund (bei Borussia Dortmund)

Finalspieltag: 11. Oktober 2025 Nürnberg (Hauptmarkt)

Die Teams

FC St. Pauli

MTV Stuttgart

SF Blau-Gelb Blista Marburg

Borussia Dortmund

FC Schalke 04

FC Ingolstadt

Fortuna Düsseldorf

BSV 1958 Wien

Hertha BSC

Der komplette Spielplan ist hier verfügbar.

125 Jahre DFB - 125 Jahre Fußballliebe

In Leipzig, genauer gesagt im "Restaurant zum Mariengarten", wurde am 28. Januar 1900 der Deutsche Fußball-Bund gegründet. Seinerzeit gehörten dem Verband überschaubare 90 Vereine an, aber das änderte sich rasch. Heute gibt es mehr als 24.000 Klubs mit mehr als 7,7 Millionen Mitgliedern. Dazwischen hat der DFB eine bewegte und bewegende Geschichte hingelegt, mit vielen Titeln, Tränen und Triumphen. 125 Jahre DFB bedeuten auch 125 Jahre Fußballliebe - für uns Anlass genug, auf dfb.de/fussballliebe zu sagen: "Ti amo, Fußball!" Auf dieser DFB.de-Subsite wollen wir auch mit den Fans und Fußballinteressierten in den Austausch kommen. Hier sammeln wir eure Themen - und machen sie zu unseren Themen.