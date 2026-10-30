Rahmenterminkalender für die Saison 2027/2028 verabschiedet

Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den Rahmenterminkalender der Männer für die Saison 2027/2028 verabschiedet. Die 3. Liga startet am Wochenende vom 30. Juli bis 1. August 2027 in die neue Saison und damit parallel zur 2. Bundesliga. Die Bundesliga beginnt am 20. August 2027. Der 38. und letzte Spieltag in der 3. Liga findet am 13. Mai 2028 statt und wird parallel zum abschließenden 34. Spieltag der Bundesliga ausgetragen. Einen Tag später endet mit dem 34. und letzten Spieltag auch die Saison der 2. Bundesliga. Der DFB-Pokal startet mit der ersten Hauptrunde vom 13. bis 16. August 2027. Das DFB-Pokalfinale wird am 20. Mai 2028 im Berliner Olympiastadion ausgetragen.

Bei der Erstellung des Rahmenterminkalenders wurden die weiterhin zusammengelegten FIFA-Abstellungsperioden im September und Oktober 2027 ebenso berücksichtigt wie die UEFA EURO 2028, die vom 9. Juni bis 9. Juli 2028 stattfindet.

3. Liga: Winterpause ab 20. Dezember 2027

In der 3. Liga verteilen sich die 38 Spieltage gleichmäßig auf die Kalenderjahre 2027 und 2028. Die vier Englischen Wochen wurden mit jeweils zwei Terminen in Hin- und Rückrunde ausgewogen über die Saison verteilt. Während der internationalen Abstellungsperioden ruht der Spielbetrieb vollständig. Die Winterpause beginnt in der 3. Liga nach dem letzten Spieltag des Jahres am 20. Dezember 2027 und endet am 13. Januar 2028. Zwischen Mitte November und Ende Februar sind darüber hinaus keine Englischen Wochen vorgesehen.

Auch bei der Terminierung des DFB-Pokals wurde auf eine ausgewogene Verteilung der Wettbewerbsrunden geachtet. Je drei Runden werden in den Kalenderjahren 2027 beziehungsweise 2028 ausgetragen. Das Achtelfinale findet nicht unmittelbar vor, sondern in hinreichendem Abstand zum Beginn der Winterpause statt. Zudem wurde berücksichtigt, dass sowohl die beiden Termine der ersten Hauptrunde als auch die Viertelfinalspiele jeweils in einem geringen zeitlichen Abstand zueinander liegen. Zwischen Halbfinale und Finale liegt ein ausreichender Zeitraum, um den beteiligten Vereinen optimale Rahmenbedingungen für die Vorbereitung auf das Endspiel zu ermöglichen.