"Player's Pathway": Orientierung für die Karriere nach der Karriere

Was für Björn Schlicke eine Dekade zu spät kommt, kam für 16 Teilnehmer*innen passgenau und genau zur rechten Zeit. Die fünf Frauen und elf Männer, die am ersten "Player’s Pathway: Management" teilnahmen, erhielten, was das gemeinsame Projekt von DFB und DFL versprach: Orientierung beim Übergang vom Profi zum Ex-Profi und Unterstützung beim Schritt in die nächste berufliche Phase. Und das hat viel mit Björn Schlicke zu tun, der als Senior Manager Player's Pathway im Geschäftsbereich Nationalmannschaften & Akademie den Kurs und dessen Inhalte verantwortet.

Das Programm umfasst drei Module: Identität & Neuausrichtung als Modul eins, Führungskraft im Leistungszentrum als Modul zwei und Führungskraft im Profifußball als Modul drei. Sechs Wochen hatte Schlicke nach seinem Amtsantritt Zeit, das zuvor entwickelte Programm zu verfeinern und geeignete Teilnehmer*innen zu finden. Auf das Resultat und den Kurs blickt er heute mit Stolz. "Wenn ich vergleiche, was ich mir im Juli letzten Jahres vorgestellt habe und was jetzt herausgekommen ist, muss ich sagen: mehr als übertroffen", sagt er. "Natürlich gibt es an der einen oder anderen Stelle etwas nachzujustieren, und wir werden auch Dinge verändern. Aber das große Konzept ist sehr gut angenommen worden."

Hinter den Kulissen von ManCity

Kein Wunder bei dem, was den Teilnehmer*innen geboten wurde. Besonders hervor stachen die Tage in England, als die Gruppe bei Manchester City überall offene Türen vorfand. "Wir waren komplett im Verein drin", sagt Schlicke. Thomas Krücken, der deutsche Direktor der Akademie von Manchester City, erläuterte den Deutschen die Strategie und Abläufe der Nachwuchsabteilung der "Sky Blues". Zum Programm gehörte auch der Besuch eines Champions-League-Spiels der City-Frauen sowie ein Vortrag über die Pläne, die in Manchester für den Frauenfußball bestehen.

Wobei ManCity wegen der Strahlkraft des Namens und des Vereins heraussticht - inhaltlich war auch Modul eins ein Highlight. Begleitet vom Psychologen Julian Göbel, der in der DFB-Akademie als Senior Research- & Projektmanager tätig ist, wurde mit den Teilnehmer*innen mithilfe von Tests und deren Auswertung eine Persönlichkeitsreflexion durchgeführt. Welche Stärken habe ich? Wo komme ich her? Wo kann ich mich am besten einbringen – im Profibereich, Amateurbereich oder Jugendbereich? Die Teilnehmer*innen wurden bei Fragen wie diesen eng begleitet. "Das wurde sehr positiv und offen aufgenommen", sagt Schlicke. "Mein Eindruck war, dass wir hier viele Dinge vermitteln konnten und nicht wenige der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gerade in diesem Bereich viel gelernt haben – vor allem über sich selbst."

Den Abschluss bildete das dritte Modul - und auch dieser Block erwies sich als Höhepunkt des Programms. Im Fokus standen die Kompetenzprofile, die im Profibereich relevant sind. Dafür öffnete der FC Bayern seine Türen. Am Bayern-Campus führte Akademie-Direktor Jochen Sauer die Gruppe in die strategische Ausrichtung der Nachwuchsarbeit ein. Begleitet wurden die Teilnehmer*innen zudem von Kathleen Krüger, die den Übergang vom Teammanagement in eine strategische Rolle vollzogen hat und wertvolle Einblicke in Strukturen und Verantwortlichkeiten des FCB vermittelte.

Scouting beim FC Bayern

Am Nachmittag folgte ein Besuch an der Säbener Straße. Ein Gastvortrag von Nils Schmadtke, dem Chefscout des Gesamtvereins, vertiefte das Verständnis für die Grundsätze des Scoutings und die strategische Kaderplanung. Anschließend ging es in die Allianz Arena, wo im Logenbereich aktuelle Entwicklungsprozesse des FC Bayern vorgestellt wurden. Auch hier führte Krüger durch die Inhalte und erläuterte, an welchen Stellschrauben der Klub derzeit arbeitet.

Zum Abschluss des Moduls - und damit fast zum Ende des ersten "Player’s Pathway: Management" - berichtete Bianca Rech, Direktorin Frauenfußball, aus ihrer Perspektive über den Weg von der Spielerin in eine Führungsposition und die Anforderungen, die damit verbunden sind. Es folgte ein gemeinsamer Rückblick auf das vergangene halbe Jahr und schließlich die Übergabe der Teilnahmezertifikate und eines Deutschland-Trikots, das alle Teilnehmer*innen als Geschenk erhielten.

Für Schlicke "zehn Jahre zu spät"

Für Björn Schlicke, seinen Kollegen Bernd Baumbach, Leitender Bildungsmanager, und Sofie Piske als Bildungsmanagerin im Geschäftsbereich Nationalmannschaften der DFB-Akademie, gingen spannende, fordernde und interessante Monate zu Ende. Für den nächsten Kurs haben sie wertvolle Erfahrungen gesammelt - etwa die Überlegung, dass es, obwohl das Programm lediglich eine Orientierung sein soll, an einigen Stellen künftig vertieftere Inhalte geben kann. Schlicke sagt: "Wir werden in bestimmten Bereichen detaillierter reingehen: ins Scouting zum Beispiel. Oder in die Frage, wie ein Transfer abläuft. Oder wie eine Budgetierung aussehen muss."

Vertiefte Details für eine noch bessere Orientierung - für die Zukunft. Für den Piloten ist Schlicke überaus zufrieden. Für sich selbst hätte er sich vor zehn Jahren einen solchen Kurs, ein solches Programm gewünscht. "Eine übergeordnete, unabhängige Rolle, die zusätzliche Informationen und ein Netzwerk bietet. Und genau das machen wir jetzt. Für mich kommt es zehn Jahre zu spät, aber es erfüllt mich, nun daran mitzuwirken, dass es anderen besser geht."

Die Teilnehmer*innen des ersten Kurses "Player’s Pathway: Management": Julia Boike, Melissa Friedrich, Jennifer Gaugigl, Niko Gießelmann, Marco John, Rani Khedira, Felix Klaus, Philipp Klement, Dominic Maroh, Benedikt Röcker, Serdar Tasci, Robert Tesche, Lena Uebach, Mark Uth, Pia-Sophie Wolter, Jean Zimmer

Der nächste Kurs startet im September 2026. Weiter Informationen dazu gibt es hier:

Player's-Pathway-Programm: Die Karriere nach der Karriere

Player's Pathway: Management

Player's Pathway: Trainer*in